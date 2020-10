Před lety sice na polské straně, odkud Petrůvka do Marklovic k dřevěnému kostelu přitéká, prohloubili koryto, ale tomu, aby se za extrémních dešťů na české straně nevylévala, to nezabránilo.

„Letos už jsme vytopení podruhé,“ říká pan Miroslav. Petrůvka se vylila z břehů v úterý po čtvrté odpoledne, zatopila několik zahrad a někomu se dostala i do sklepa.

„Škody nejsou žádné, jen ta voda ve sklepě,“ ukazuje na šachtici, ze které právě vylézá jeden z hasičům, kteří mu včera pomáhají vodu odčerpat.

Dům pan Miroslav postavil v 90. letech. Věděl, že tam bývají při silných deštích problémy s velkou vodou, proto také dům při stavbě o něco zvedl.

„Ale ani to nepomohlo. Ale teď to fakt nebylo noc hrozného. Nejhorší to bylo v roce 2005 , to jsme měli vodu v baráku a zničené plovoucí podlahy. A navíc nám voda tehdy odnesla plot. A pak ještě byla velká povodeň v roce 2010,“ říká pan Miroslav.