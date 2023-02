Zvýšení nájemného o inflaci oznámil Heimstaden od března. Jak ale říká mluvčí společnosti Kateřina Piechowicz, zvýšení nebude v takové míře, jako oficiální výše inflace.

Nákupy v Polsku? Zapraszamy, vzkazují obchodníci Čechům, obraty trhají rekordy

„Přestože nám inflační doložky v nájemních smlouvách umožňují přikročit k úpravě nájemného o celou míru inflace, která za rok 2022 činí 15,1 procent, budeme nájemné navyšovat v průměru o 12,5 procenta. Ve většině případů od 1. března,“ uvedla Kateřina Piechowicz. Jak dodala, tato čísla platí pro dlouhodobé smlouvy, kterých je asi čtyřicet procent. U těch nově uzavřených mohou být částky odlišné.

Převedeno na čísla, využila redakce údajů, které ji poskytla nájemnice bytu Heimstaden z Havířova, kde má firma tisíce bytů.

Skandál v Těšíně. Někdo asi manipuloval se záznamem ze zastupitelstva

„Z evidenčního listu nájmu jsem vyčetla, že v od 1. ledna platíme víc o 550 korun a od teď března přichází zvýšení o inflaci a to 380 korun. To je zvýšení nájemného o inflaci. Když k tomu připočtu ještě zvýšení záloh za služby o 1200 korun, budeme za byt platit od března o více než dva tisíc korun více,“ uvedla nájemnice. Případné přeplatky záloh za služby se samozřejmě po vyúčtování vrátí (nebo bude doplatek - pozn. red.).

Více peněz za obecní byt

Zvýšení nájemného minimálně o část inflace i se dočkají i nájemníci obecních bytů Bohumíně, který vlastní přes čtyři tisíce bytů. Zhruba v polovině z nich nájemníci hradí základní nájemné - 55 korun za metr čtvereční měsíčně. Zbylí nájemníci si sami určili výši nájemného v licitacích.

Inflace pokořila další rekord. Roztáčejí ji ceny energií a potravin

„Jen pro zajímavost, vyvolávací cena pro licitace bytů byla loni 60 korun za metr čtvereční a měsíc a průměrná vylicitovaná částka dosáhla loni 100,31 korun za metr čtvereční a měsíc. Případné zvýšení nájemného by se týkalo pouze nájemníků se základním nájemným plus těch, kteří platí nižší částku, než by bylo navýšené nájemné,“ vysvětlila mluvčí Bohumína Jana Končítková.

Dodala, že případném zvýšení nájemného budou radní diskutovat v březnu. „Dokud není o případném navýšení rozhodnuto, nelze říci přesné číslo, kolika lidí by se to tedy týkalo,“ uvedla Končítková s tím, že naposledy se v Bohumíně zvyšovalo nájemné v roce 2019.

O kolik zvýší Havířov? Zatím se neví

O zvýšení nájemného se debatuje už i v Havířově, který má ve vlastnictví přes sedm a půl tisíce bytů. Zatím ale žádné konkrétní informace nejsou. „Pod tlakem zvyšující se inflace bude město Havířov pravděpodobně muset přistoupit k navýšení cen nájemného v městských bytech. O výši částky zatím rozhodnuto nebylo, na toto téma momentálně probíhají jednání,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Rosalie Seidl Pokorná.

Televizní novinky: Ivan Mládek, kariéra venkovské servírky i válečná historie

Společnost CPI Byty, která v našem regionu vlastní bývalé byty Třineckých železáren v Třinci a Českém Těšíně, nenavyšuje ceny nájemného plošně. „Uvědomujeme si, že by to v mnohým případech mohlo být na hranici rodinných rozpočtů. Ceny nájemného posuzujeme a upravujeme individuálně dle lokality, dispozice bytu a průměrné ceny nájemného v dané lokalitě,“ uvedl mluvčí CPI Byty Jakub Velen. Dodal, že obecně se ceny nájemného v portfoliu CPI Byty pohybují pod cenovým průměrem trhu.

Nákupní ráj pro Čechy v Polsku pokračuje, hurá za hranice. Takové jsou tam ceny

Více za bydlení si připlatí také lidé, kteří bydlí v pronájmech jednotlivých soukromých majitelů. Oslovení realitní makléři podle aktuálních zkušeností potvrdili, že soukromý sektor s bydlením zdražuje a chce se přiblížit cenám velkých pronajímatelů jako je Heimstadem a CPI Byty.

„Ze zkušeností víme, že soukromí vlastníci zvyšují něco pod oficiální výši inflaci - pět až deset procent. Je to zhruba o tisíc až patnáct set korun,“ řekla Deníku Veronika Zemánková z Bo!Reality.