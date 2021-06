Zvenku působí domov pro seniory Cesmína ve Starém Bohumíně poklidným dojmem, prostory uvnitř se ale právě v těchto dnech mění k nepoznání. Modernizace za více než 10 milionů korun má přinést klientům i personálu lepší podmínky a komfortní zázemí. Od května tu stavební firma vybourala v prvním podlaží všechny původní dveře, aby mohla prostory rozšířit pro pohodlný přesun elektrických lůžek i s klienty. Připravila i novou denní místnost, rozvedla vodu a elektřinu a vyrovnala podlahy.

„Po ukončení hrubých prací se celé patro vymaluje. Předpokládáme, že 26. června bude vše hotovo. Po tomto termínu nás čeká generální úklid zrekonstruovaných prostor. A protože dlouhodobě využíváme pomoci dobrovolníků, napadlo nás oslovit veřejnost a společnými silami připravit první podlaží pro klienty tak, aby se jim v novém prostředí líbilo,“ uvedla vedoucí Domova pro seniory Cesmína Katrin Mitopulu.

Úklid v seniorském domově bude probíhat od 26. června. Po něm je nutné zajistit přestěhování celého druhého podlaží do modernizovaných prostor, aby rekonstrukce mohla pokračovat. Stavbaři si další prostory převezmou 4. července. Zájemci, kteří se chtějí do úklidu dobrovolně zapojit, mohou volat na telefonní číslo 605 717 311. Šikovné ruce se budou hodit v sobotu 26. a v neděli 27. června od 9 do 17 hodin.

„Řada našich aktivit i činností je spojena právě s formou nezištné pomoci ze strany veřejnosti. V době pandemie jsme prostřednictvím Dobrovolnického centra ADRA Havířov i vlastními silami hledali dobrovolné brigádníky pro zajištění péče o klienty i provozu domova. Členky Seniorklubu Bohumín zase zásobovali naše obyvatele pohlednicemi a dopisy s pozitivními vzkazy, vyráběli jim ponožky a další drobné dárky. A nesmím zapomenout na místní studenty, kteří se v pomoci také angažují,“ vyjmenovala Mitopulu. Podle ní zkušenosti ukazují, že Bohumíňáci jsou solidární a obětují volný čas k pomoci potřebným. Doufá proto, že i tato výzva nezůstane bez odezvy.

Vzhledem k tomu, že rozsáhlá rekonstrukce potrvá až do prosince letošního roku, hodlá domov v případě úspěchu první výzvy dobrovolnickou akci „Z“ ještě zopakovat.

Už loni prošly v domově pro seniory adaptací nevyužité půdní prostory, kde vznikly sprchy, toalety a prostorná šatna pro personál. V tomto případě ale sil veřejnosti Cesmína využít kvůli koronavirovým omezením nemohla.

Modernizace za plného provozu

Modernizace probíhá za plného provozu domova, obyvatelům se ale dočasné nepohodlí od příštího roku vykompenzuje. Budou mít příjemnější bydlení. Kapacita totiž zůstane stejná, tedy 58 osob, z třílůžkových pokojů se ale stanou dvoulůžkové, což poskytne klientům větší soukromí i více prostoru. Personál zase ocení moderní evakuační výtah se záložním zdrojem, který bude nově zajíždět až do suterénu. Na rekonstrukci Cesmíny město požádalo o dotaci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Ta by mohla pokrýt zhruba tři čtvrtinu nákladů.

Starobohumínský domov pro seniory provozoval v městském objektu až do konce roku 2015 Moravskoslezský kraj. Od ledna 2016 přešel pod městskou příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín. Do renovace historické budovy radnice investuje pravidelně. Před deseti lety se dočkala renovace členitá fasáda, proběhla kompletní výměna oken a částečné zateplení, stavení práce stály přibližně pět milionů korun.

Senioři mají už třetím rokem k dispozici nový zahradní altán o rozloze 73 metrů čtverečních, do jeho výstavby město vložilo téměř 800 tisíc korun. Kromě vzniku nového posezení se úprav dočkala i zdejší zahrada, relaxační zóna a zároveň se částečně rozšířily i tamní zpevněné plochy. Do budoucna se počítá i s rekonstrukcí střechy.