V pondělí začne rekonstrukce okružní křižovatky v centru Orlové, přímo u tamní nemocnice. To si vyžádá hned několik uzavírek, které se však budou v průběhu týdnů měnit. Stavba to bude náročná, oprava se bude týkat také dvou autobusových zálivů a v plánu je i obnova povrchu světelně řízené křižovatky s ulicí Okružní.

Proto jsou také uzavírky rozděleny do několika etap. Hned od pondělí se uzavírky dotknou frekventované ulice na Olmovci, kde bude uzavřena polovina vozovky a provoz veden obousměrně. Objízdná trasa povede po zjednosměrněné ulici Polní a Okružní. Takto to bude od 8. do 24. červa, poté přijdou změny. Rekonstrukce zmíněných dvou křižovatek potrvá do poloviny srpna.

K TÉMATU



Vzhledem k náročnější technologii opravy a komplikované dopravní situaci bude rekonstrukce probíhat po etapách:



Etapa 1: od 8. do 24. června 2020

• Bude uzavřena polovina vozovky a provoz vozidel veden obousměrně na ulici Na Olmovci ve směru jízdy na Dětmarovice v úseku mezi křižovatkou s ulicí Okružní a ulicí Masarykovou, vč. jedné čtvrtiny okružní křižovatky ulice 17. listopadu a ulice Masarykova. Na křižovatce ulice Masarykova s ulicí Na Olmovci a s ulicí 17. listopadu bude provoz řízen třemi návěstidly kyvadlové SSZ. Ul. Masarykova bude v úseku mezi ulicí Polní a ulicí 17. listopadu ve směru z centra uzavřena. Autobusové zastávky na ulici 17. listopadu „Orlová Lutyně, nákupní středisko“ nebudou dočasně obsluhovány. Autobusová zastávka „Orlová, Lutyně, nemocnice“ na ulici Masarykové ve směru jízdy k ulici 17. listopadu bude dočasně přemístěna na ulici Okružní. Autobusová zastávka „Orlová, Lutyně, nemocnice“ na ulici Masarykové ve směru jízdy do centra na ulici 17. listopadu bude zachována. Ke kruhovému objezdu se auta nedostanou.



Etapa 2: od 25. června do 11. července 2020

• Bude uzavřena polovina vozovky a provoz vozidel veden obousměrně v ulici Na Olmovci ve směru jízdy k okružní křižovatce v úseku mezi křižovatkou s ulicí Okružní a ulicí Masarykovou, vč. jedné čtvrtiny okružní křižovatky ulice 17. listopadu a ulice Masarykova. Dále viz Etapa 1.



Etapa 3: od 11. do 28. července 2020

• Bude uzavřena polovina vozovky a provoz vozidel veden obousměrně v ulici 17. listopadu ve směru jízdy k silnici I/59 v úseku od ulice Masarykovy k autobusové zastávce „Orlová Lutyně, nákupní středisko“, vč. jedné čtvrtiny okružní křižovatky ulice 17. listopadu s ulicí Masarykova. Dále viz Etapa 1.



Etapa 4: od 28.července do 16.srpna 2020

• Bude uzavřena polovina vozovky a provoz vozidel veden obousměrně v ulici 17. listopadu ve směru jízdy k okružní křižovatce v úseku od ulice Masarykovy k autobusové zastávce „Orlová Lutyně, nákupní středisko“, vč. jedné čtvrtiny okružní křižovatky ulice 17. listopadu s ulicí Masarykova. Dále viz Etapa 1.



Etapa 5: pro pokládku a zrání obrusné vrstvy a Etapa 6: pro pokládku VDZ budou ještě upřesněny.



OBJÍZDNÁ TRASA

Vozidla hmotnosti nad 3,5 t budou z dané lokality vyloučena a objízdná trasa bude vedena po silnici I/67 směr Karviná, I/59 směr Ostrava, III/47214 a II/474 směr Orlová nebo I/59 směr Ostrava, II/470 a III/4747 směr Orlová. Objízdná trasa pro cílovou dopravu povede po zjednosměrněné ulici Polní a Okružní. Žádáme řidiče o trpělivost, kázeň a respektování přechodného dopravního značení uzavírek a objížděk.