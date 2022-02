V Doubravě teď vládne nervozita, místní se bojí o bydlení

/SERIÁL, FOTOGALERIE/ Seriál Deník na návštěvě pokračuje a tentokrát se podíváme do obce Doubrava. Co se tam od poslední návštěvy změnilo a jak tam lidí žijí dnes? Někteří v nervozitě, a to od loňského září. Jde o obyvatele tzv. finských domků, které má čekat demolice. Deník ale v Doubravě zjišťoval nejen to.

Doubrava, náměstí. V pozadí katolický kostel | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Od loňského září, kdy se ta zpráva dostala na svět, žije řada obyvatel kolonie tzv. finských domků v Doubravě v nejistotě. Majitel domů totiž plánuje, že do šesti let objekty ve špatném stavu zbourá a na jejich místě postaví nové, moderní. Jako důvod uvádí nutnost přechodu na ekologický způsob vytápění a také zvýšení bezpečnosti a komfortu nájemníků těchto téměř 70 let starých objektů. Přestože zástupci společnosti Heimstaden, která domky vlastní, už loni deklarovali, že letos se ještě nic podstatného dít nebude a lidé mohou být klidní, opak je mnohde pravdou. Zejména nájemníci se smlouvou na dobu určitou jsou značně nervózní. Starostka Doubravy: Obec se potřebuje zase propojit, připravujeme nové pozemky „To víte, že řada lidé tady z té informace nějakou dobu nespala,“ říká mladá maminka Zuzana Giertliová, která bydlí v jednom z dřevěných domků poblíž hlavní silnice. Ani ona neví, zda bude mít v dubnu kde bydlet. Její nájemní smlouva totiž končí na konci března. „No, nevím, zatím mi žádný papír nepřišel. Obvykle už v únoru někdo z Heimstaden přišel s novou smlouvou, ale teď zatím nic,“ řekla Deníku minulý týden žena, která v kolonii bydlí třetím rokem. Ovšem zná toto místo dobře, protože tu vyrůstala a s dětmi se sem před nedávnem vrátila, třeba proto, že tu žijí i její rodiče. Mladá maminka doufá, že se nebude muset za pár týdnů stěhovat. Dodává ale, že ne všichni chtějí čekat, zda jim majitel domků třeba nepřipraví nepříjemné překvapení. „Znám několik lidí, kteří už se kvůli tomu, že nechtěli žít v nejistotě, odstěhovalo,“ dodává Zuzana Giertliová. Heimstaden: Vše půjde postupně Jak už majitel nájemních domků v doubravské kolonii před časem veřejně deklaroval, v letošním roce v kolonii žádné velké změny neplánuje. Na volných pozemcích chce ale postavit dva vzorové domy, pilotní objekty, aby si lidé udělali představu, jak by v budoucnu mohli na tomto místě bydlet. Doubravský Komendir je zavedená značka. V pekařské tradici pokračuje Petra „Kromě toho od roku 2020 provádíme posuzování technického stavu objektech v jednotlivých lokalitách portfolia Heimstaden, nejen v lokality Doubrava,“ uvedla mluvčí společnosti Heimstaden Kateřina Piechowicz. Majitel nemovitostí v kolonii také postupně demoluje neobydlené domky. „Jak už jsme opakovaně vysvětlovali, jejich rekonstrukce z ekonomického hlediska nedává žádný smysl. Navíc je tu závazek společnosti Heimstaden úplně přestat se spalováním tuhých paliv do konce roku 2027, což je další z mnoha problémů starých finských domků,“ říká mluvčí Heimstaden. Firma lidem představí své záměry Kolik dalších domků půjde v budoucnu k zemi, prý záleží na mnoha faktorech. „Na oboustranných dohodách s našimi nájemníky, na cenách našich dodavatelů i zájmu o bydlení v nových domech. Určitý plán máme. Respektuje jak včasnou komunikaci s nájemníky, tak princip postupné obměny zástavby, technického stavu objektů a dlouhodobost nájemních vztahů. Jednotlivé etapy na sebe navazují tak, aby umožnily plynulé stěhování stávajících obyvatel a nájemníků Heimstaden z původních objektů do objektů nově postavených,“ vysvětluje Kateřina Piechowicz.

Podrobněji chce firma své budoucí záměry s doubravskou kolonií představit tamním obyvatelům na setkání na přelomu dubna a května. Hlas opozice Doubrava, zastupitelka Jiřina Ferenčíková, sdružení NAŠE DOUBRAVA. Zdroj: Deník/Tomáš Januszek Co podle vás potřebuje obec Doubrava pro to, aby se mohla v době, kdy skončila těžba dále rozvíjet?

V prvé řadě obec Doubrava potřebuje silné vedení, kdy sousedé budou cítit, že za nimi obec stojí, že jsou tady radní i zastupitelé, kteří společně pro obec a sousedy a v jejich prospěch pracují. V Doubravě potřebujeme, aby tady byl život. To znamená, aby tady měli lidi práci, aby se i živnostníkům vyplatilo v Doubravě podnikat, prodávat potraviny, mít hospodu, poskytovat služby. Současně s tím, aby v naší obci fungovala kultura a sport, aby se sousedé po práci mohli věnovat svým koníčkům a zálibám, mohli se setkávat a navazovat obyčejné mezilidské vztahy. Doubrava v kostce První písemná zmínka: 1229

Počet obyvatel: 1201



Zajímavosti:

K Doubravě se samozřejmě váže několik pověstí, například o zázračné vodě v lese Grychťoku. Doubravský kopec, kdysi hustě zarostlý lesy, se zvedá asi osmdesát metrů nad hladinu řeky Olše. Bájnými příběhy je opředen zejména les „Grychťok“ se dvěma prameny, ze kterého vytéká i malý potůček. Tam, kde se oba prameny spojují, byla dříve takzvaná „mokřadla“. Zdejší voda je na Velký pátek zázračná a uzdravuje mnoho nemocí. Ještě v době 1. světové války zde lidé vyvěšovali svaté obrázky jako díkuvzdání za svoje náhlé uzdravení. Ještě v roce 1929 se vodou ze studánky v „Grychťoku“ vyléčila těžce nemocná Aloisie Wilhertová, bytem v Doubravě č.p. 121 (kolonie Mexiko). Po čtyři léta trpěla očním revmatismem a sedlák Viochna z Doubravy jí poradil, aby se zkusila léčit vodou ze studánky. Nemocná se skutečně vyléčila a žila pak bez potíží dalších sedmadvacet let. zdroj: www.doubrava.cz