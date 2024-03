Obec na to nemá! S takovým závěrem přijali ve středu zastupitelé Doubravy usnesení, v němž odmítli nabídku společnosti Heimstaden na odkup lokality, v níž na katastru obce stojí 65 finských domků a devět zděných tzv. desetidomků. Proti odkupu bylo 11 z 15 zastupitelů. Zbylí čtyři se hlasování zdrželi.

Doubrava, zasedání zastupitelstva v Národním domě. 13. března 2024 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Zasedání zastupitelů sledovaly desítky místních, kteří ihned po verdiktu zastupitelů sál zklamaní opouštěli. Obávají se totiž toho, že vlastník těchto nemovitostí je nabídne třetímu zájemci. „Pak se budeme divit,“ komentoval rozhodnutí zastupitelů jeden z diskutujících.

Heimstaden: Prodáme to komukoli, ale jen jako celek

Heimstaden zkusil obci nabídnout lokalitu jako celek poté, co s plánem na revitalizaci staré hornické kolonie narazil u nájemníků, kteří se k němu staví skepticky a to zejména proto, že by se po dobu stavby „jejich“ domku museli na nějakou dobu vystěhovat a za nový dům by pak platili více než dosud.

Generální ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj už dříve také řekl, že není vyloučeno, že kdyby se našel třetí zájemce o tyto nemovitosti, jsou připraveni s ním jednat. „Pokud žádný zájemce nebude, vrátíme se k původní variantě a lokalitu začneme postupně revitalizovat,“ řekl minulý týden Deníku Jan Rafaj.

V článku se dočtete

- Zastupitelé obce Doubrava odmítli nabídku společnosti Heimstaden na odkup 65 finských domků a devíti zděných desetidomků z důvodu vysoké ceny 113 milionů korun, která přesahuje možnosti obce s rozpočtem okolo 30 milionů korun. - Obec čelí poklesu počtu obyvatel, což může vést k jejímu spojení s jinou obcí; starostka Jiřina Ferenčíková potvrdila nižší příjmy od státu a připomněla přípravu ploch pro individuální výstavbu 56 rodinných domů a plán na stavbu bytových domů. - Zastupitelé pověřili starostku dalším jednáním s Heimstaden, zatímco občané vyjádřili obavy z prodeje nemovitostí třetí straně a ztráty komfortu při revitalizaci kolonie.

Starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková zdůvodnila zamítavé stanovisko zastupitelů k nabídce na odkup zmiňovaných nemovitostí tím, že nabízená cena je pro obec příliš vysoká. „Částka 113 milionů korun za tu lokalitu je nad možnosti obce se zhruba třicetimilionovým rozpočtem,“ řekla. Dodala, že vedení obce záleží na komfortu jejich obyvatel, ale musí vědět, co si obec může dovolit.

Při projednávání tohoto bodu nepadl ani žádný protinávrh. Prakticky všichni místní se shodují v tom, že ty domy jsou prakticky bezcenné. „Jediné, co má cenu, jsou ty pozemky,“ tvrdí zastupitel Jiří Kielkovský (NEZ.).

Když se starostka obrátila na přítomné s sále, kteří v kolonii bydlí, s otázkou, zda by si dům odkoupili, zvedlo se ani ne deset rukou. Zastupitelé nicméně pověřili starostku obce dalším jednáním s vlastníkem nemovitostí v této záležitosti.

Obci ubývá obyvatel

Na přetřes přišla v této souvislosti i budoucnost obce, jíž ubývá populace. V průběhu posledních dvou let přišla o 73 obyvatel, což se projevilo nižšími příjmy pro obec od státu. Starostka tuto skutečnost potvrdila, byť bez konkrétních čísel. „Pokud by počet obyvatel obce nadále klesal, hrozí spojení Doubravy s jinou obcí,“ řekla Ferenčíková.

Starostka ale připomněla, že obec už několik let připravuje plochy pro individuální výstavbu a slibuje si od toho, že výhledově by obyvatel obce nemuselo ubývat, ale naopak přibývat.

Jedná se o prostor od národního domu směrem k zadní části Dinoparku. V přípravě jsou parcely pro celkem 56 rodinných domů. V prvních dvou etapách zasíťování plochy bude k dispozici 16 parcel. Ty chce obec prodat formou licitace. Podle starostky se totiž potřebuje vydělat peníze na další etapy budování infrastruktury.

V plánu je ale také stavba bytových domů v režii obce. „Máme podanou dotaci na dva bytové domy, v nichž bude 12 bytů,“ dodal starosta obce Doubrava.