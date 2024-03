Obec Doubrava stojí před možnou změnou ve vedení místních škol. Pedagogové i rodiče se obávají, že politické hry ohrozí kvalitu vzdělávání a soudržnost kolektivu. Napětí vyvrcholí na středečním jednání rady obce.

Doubrava, zasedání zastupitelstva v Národním domě. 13. března 2024 | Video: Deník/Tomáš Januszek

V Doubravě vládne napjatá atmosféra. Důvodem je záměr vedení obce vyhlásit výběrové řízení na funkci ředitele tamní mateřské a základní školy.

Členové pedagogického sboru za tím vidí snahu odstranit dosavadní ředitelku základní školy Janu Ošeldovou i ředitelku mateřské školy Radomíru Jasénkovou a na jejich místa dosadit „spřízněné duše“. Na podporu obou žen vznikla petice, která už putovala na radnici i s 437 podpisy. Pokud ředitelky ZŠ a MŠ skutečně musely ve svých funkcích skončit, učitelé jsou připraveni podat hromadně výpovědi.

Ačkoli vedení obce vypsání výběrového řízení na místa ředitelek ZŠ a MŠ dosud oficiálně neoznámilo, tato informace unikla od jedné z radních a šířila se mezi místními. Mezi rodiči žáků místní školy vyvolala šuškanda paniku. Jsou totiž s úrovní výuky navýsost spokojeni a změnu odmítají.

Je však třeba připomenout, že obec, jakožto zřizovatel školy, má podle zákona výlučnou pravomoc jednou za šest let vypsat výběrové řízení na pozici ředitele základní i mateřské školy.

Starostka Ferenčíková mlžila a neodpověděla jasně

Starostka Jiřina Ferenčíková (Naše Doubrava) Deníku řekla, že se otázka možného vypsání konkurzu bude projednávat na jednání rady obce ve středu 27. března. Více tuto záležitost komentovat nechtěla, a v odpovědích na dotazy zastupitelů, zda je pravda, že obec zamýšlí vypsat konkurz na místo ředitelky školy, při zasedání mlžila a jasně neodpověděla.

Na mikrofon reportérovi Deníku pak řekla, že nějaké rozhodnutí padnout musí. „Buď se potvrdí dosavadní vedení školy, anebo se vyhlásí výběrové řízení,“ řekla starostka.

Počínání vedení obce v této záležitosti kritizují i zástupci místní opozice. „Jsem zastupitel Doubravy a nelíbí se mi neochota starostky odpovědět na otázky učitelům, zastupitelům a občanům v diskuzi na jednání zastupitelstva,“ říká zastupitel za Nezávislé Jiří Kielkovský

Učitelé se bouří a stojí za ředitelkou

Ve výzvě o zajištění kontinuity ve vzdělávání na ZŠ Doubrava, kterou 13. března na zasedání zastupitelů přečetla učitelka Romana Maskalová, se píše, že v poslední době se v této škole podařilo vybudovat něco zcela výjimečného. Autoři výzvy vyzdvihují kromě jiného skvělý kolektiv pedagogů, který na škole funguje, díky čemuž „…se škole daří plnit nejen běžné úkoly, ale pracuje také na projektech, které překračují rámec standardních úkolů školy.“

Ředitelka ZŠ Jana Ošeldová zájem pedagogů učit na doubravské základce potvrzuje. I přestože řada učitelů do Doubravy dojíždí z Ostravska i ze vzdálenějších míst. „Proč? Protože je ta práce baví a naplňuje. V případě změny ve vedení jsou připraveni podat hromadně výpovědi,“ potvrzuje ředitelka. Dodala, že společně s kolegyní Radomíru Jasénkovou dostaly pozvání na středeční jednání Rady obce. „Máme přijít, abychom mohly představit svoji koncepci fungování školy a školky,“ řekla Ošeldová.

Píší rodiče i bývalí žáci

Jak neoficiální snahy o změnu ve vedení doubravské školy a školky vnímají rodiče tamních dětí, nejlépe dokreslují komentáře pod peticí. „Jsem matka jednoho ze žáků školy. Syn do školy chodí rád. Má rád většinu učitelů, paní ředitelku nevyjímaje. Je na čase ukázat, že obec jsme a tvoříme my - občané. Ne lehkovážné a arogantní vedení, které není schopno odpovědi na jednoduché otázky.“ (Veronika Slavíková, Doubrava)

„Vedení obce zřejmě vůbec nezajímá výjimečný přístup ředitelů základní a mateřské školy a prosazuje si tak, na úkor všech žáků, rodičů a učitelského sboru svůj absolutně neopodstatněný postoj ke změně jejich pozic. Jako rodič jsem maximálně spokojena s přístupem a vedením ZŠ a MŠ, a proto absolutně nesouhlasím se změnou, o kterou vedení obce usiluje. (Paní Ošeldová a paní Jasenková držím vám palce)!“ (Lucie Matrosová, Doubrava)

„Nevidím důvod pro změnu fungujícího týmu s kvalitní koncepcí výuky.“ (Šárka Čempelová)

„Z této informace jsem byla velmi zděšena! Sama jsem navštěvovala zdejší ZŠ a dnes do ní chodí i můj syn. Mohu tedy s klidným svědomím a zároveň hrdostí říci, že paní ředitelka Ošeldová, školu vyzvedla na vyšší úroveň a za dob jejího působení škola jen vzkvétá!“ (Anna Pešková, Doubrava)

„Nějak mi nejde do hlavy, proč je nutné měnit něco, co funguje a funguje moc dobře. Pokud je změna nutná, tak aspoň nemlžit a vyložit karty na stůl k nějaké konstruktivní diskuzi. Jsou to dámy na svém místě a zasloužily by si ve svých funkcích setrvat.“ (Eva Czernerová, Orlová)