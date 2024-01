Objekt se každopádně musí opravit a jeho prostory by v budoucnu měly sloužit jako knihovna, muzejní prostory a komunitní zázemí obce Doubrava . Podle informaci serveru MS Stavby už obec vypsala veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace.

Tím ale veškerý oficiální přísun informací končí. Deník už před časem požádal starostku obce Jiřinu Ferenčíkovou o vyjádření, ta však dosud nereagovala, stejně jako nekomunikuje telefonicky.

Přístup nového vedení obce k řešení otázky budoucnosti doubravského zámku je trnem v oku tamní opozici. „Nechápeme, proč nové vedení obce zmařilo několik let příprav a snaží se jít vlastní cestou. Na říjnovém zasedání zastupitelstva jsme říkali, že stěhovat do vlhkých prostor knihovnu je blbost, ale nic nepomohlo. Koalice nás přehlasovala a tak se schválilo výběrové řízení na projekční práce,“ říká opoziční zastupitel Jiří Kielkovský.

Podle něj nikdo na plénu zastupitelů dosud neřekl, z čeho to obec bude platit. „Taková rekonstrukce, pokud se tedy uskuteční, vyjde na stovky milionů a nejsem si vědom, že bychom někde tolik peněz měli,“ dodává Kielkovský.

Starostka: Náš zámek nedáme!

Původní plány na vybudování POHO ENVI, které mě na svých bedrech kraj, padly s nástupem nového vedení obce. Obec a kraj přitom už před dvěma lety podepsaly společné memorandum, kterým stvrdily svůj zájem na vybudování centra. Zbývalo jediné: podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kvůli možnosti čerpat dotace, což vyžadovalo formální převod objektu objektu zámku a některých pozemků do vlastnictví kraje. To se však novému vedení obce nelíbilo.

Starostka Jiřina Ferenčíková, zvolená na podzim 2022, letos v létě řekla, že obec by převodem zámku na kraj přišla o zásadní část svého majetku. „Obec přece nemůže odevzdat majetek v hodnotě 33 milionů korun kraji, aniž by za to získala odpovídající protihodnotu,“ uvedla tehdy. Od té doby s redakcí na toto téma nekomunikuje.