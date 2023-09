Příští rok tomu bude už 30 let, co bývalý profesor karvinského gymnázia Otakar Gorgol dal vale učitelskému povolání a vykročil na dráhu diplomata.

Oslavy výročí 70 let Gymnázia Karviná si nenechal ujít ani jeho bývalý učitel cizích jazyků a diplomat Otakar Gorgol. Snímek je ze summitu ve Washingtonu v roce 2016. | Foto: se svolením O. Gorgola

V Karviné působil v letech 1975 až 1985, od roku 1994 pak pracoval na ministerstvu zahraničí a poté ve Vídni nebo Ženevě. Jeho pracovní náplní byla problematika odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení.

„Byla to zajímavá práce. Diplomacii jsem sice nestudoval, ale tehdy, pár let po listopadu 1989, potřebovali na ministerstvo nové lidi, ideálně se znalostí jazyků a tak přišla nabídka,“ vzpomínal v sobotu 16. září na oslavách 70 let gymnázia učitel, který své žáky cepoval v němčině a angličtině. Připomíná, že právě znalost jazyků byla v jeho novém působišti velkou devizou.

VIDEO: Gymnázium Karviná slavilo 70 let. Podívejte se, jak vypadaly oslavy

Na karvinskou školu, kde působil 10 let, rád vzpomíná a pokud mu to čas dovolí, přijede. „Byl jsem tu i před deseti lety na 60. výročí školy, ale tehdy jen na pár hodin. Letos jsme si udělal více času a sešel se s třídou, kde jsem byl třídní a kde shodou okolností studoval i současný ředitel gymnázia Miloš Kučera,“ vypráví Otakar Gorgol.

Večeře v Bílém domě

Při našem povídání nemůžeme vynechat ani jeho pracovní návštěvu v Bílém domě na Summitu o jaderné bezpečnosti ve Washingtonu v roce 2016, jehož hostitelem byl americký prezident Barack Obama. „Tam jsem jel tehdejším premiérem Sobotkou, s nímž jsme byli společně na večeři u amerického prezidenta. S Obamou jsem sice nemluvil, ale zato mám jako vzpomínku fotografii se členy amerického námořnictva, kteří tam tehdy působili jako ochranka,“ vysvětluje diplomat.

Bývalý učitel cizích jazyků a diplomat Otakar Gorgol. Na snímku s jednou z bývalých studentek.Zdroj: se svolením Marka Běhana

Čtyřiasedmdesátiletý Otakar Gorgol je stále vitální a nezahálí ani pracovně. „V roce 2020 jsem končil ve Vídni a odešel do důchodu. Zjistil jsem ale, že to není nic pro mě a proto stále pracuji, byť na zkrácený úvazek. Pomáhám s projekty ve Státním ústavu radiační ochrany,“ usmívá se bývalý pedagog a diplomat.