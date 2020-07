"Vzhledem k řadě problémů a nejasností, které se vyskytly při minulých plošných odběrech, vydává KHS pokyny pro osoby, které se odběrů zúčastní. Tyto budou k dispozici na odběrových místech a jsou zveřejněny i zde na webu KHS," uvádí hygienici v tiskové zprávě na svém webu, kde také informace pro zaměstnance OKD, kteří se podrobí odběrům PCR vyšetření, na průkaz SARS - CoV - 2.

Testování

Krajští hygienici již dříve zveřejnili časový harmonogram testů. Plošné odběry na Dole ČSM, s kterými hygienikům budou opět pomáhat i armádní odběrové týmy, se budou provádět až do středy, a to vždy od 8 do 14 hodin.

Na středu je plánováno také testování na Dole ČSA, a to od půl páté ráno do 14. hodiny.

Testování je zaměřeno na zaměstnance Dolu ČSM, kteří v prvním kole testů měli negativní výsledek nebo se z různých důvodů nedostavili k testování. Podle dřívějších vyjádření hygieniků by testy mělo podstoupit asi 3000 lidí. Na Dole ČSA se budou testovat pouze pracovníci, kteří zabezpečují nezbytný bezpečnostní provoz dolu poté, co OKD kvůli vysokému počtu nemocných přerušila těžbu ve všech svých dolech. Mělo by jít zhruba o 200 lidí.

"Provoz na Dole ČSM-Sever a ČSM-Jih bude přizpůsoben tak, aby testem prošli všichni zaměstnanci a vrátili se do práce jen ti, kteří budou mít negativní test," uvedla již dříve mluvčí OKD Naďa Chattová.

Jak stojí na webu společnosti OKD, i nadále probíhá jednání mezi společností OKD, akcionářem a Ministerstvem financí.

"Účelem vyšetření je ochrana společnosti a zamezení šéření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, zejména prostřednictvím osob, u nichž se neprojevují příznaky," připomněla opět šéfka krajských hygieniků Pavla Svrčinová.

Mimořádné opatření

Nákaza se na Karvinsku rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů černouhelné firmy OKD a jejich blízkými. Ohnisko vzniklo v Dole Darkov a posléze se nákaza dostala i na další pracoviště. Na Darkově už se situace uklidnila. Na Dole ČSM-Sever hygienici podle posledních informací z pátku evidují 755 nakažených osob a na Dole ČSM-Jih je 348 pozitivních.

Hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření na celý Moravskoslezský kraj. Do té doby omezení platila jen v okresech Karviná a Frýdek-Místek. V kraji se tak znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách.

Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Okamžitá platnost i rozsah opatření vyvolaly kritiku.

Způsob, jakým o mimořádném opatření byla veřejnost informována, vyvolalo nejen u obyvatel Moravskoslezského kraje silnou nevoli. Na sociálních sítích, kde výhrady směřují nejen k hygienikům, ale i k vládě, je svolaná demonstrace, jež by se měla konat v pondělí od 17 hodin na Masarykově náměstí v centru Ostravy - VÍCE ZDE.

Situace využila i opozice v podobě ODS a vyzvala k okamžité rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha - VÍCE ZDE.

Ten se v sobotu lidem v Moravskoslezském kraji omluvil (- VÍCE ZDE) a na svou obranu uvedl, že jednání hygieniků považuje za nešťastné, protože on informaci o zhoršující se situaci měl již o dva dny dříve - VÍCE ZDE.

Nespokojenost vyjádřil také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který na pondělí svolává Bezpečnostní radu kraje - VÍCE ZDE.