Dvanáct významných osobností z kulturní sféry, které jsou neodmyslitelně spjaty s Bohumínem, představuje nová kniha autora Vladimíra Pustowky. Ten vyzpovídal například legendární zpěvačku Marii Rottrovou, populární herečku Terezu Bebarovou či slavnou operní pěvkyni Kateřinu Kněžíkovou. Publikace vychází v nákladu 300 kusů a k dostání bude v salonu bohumínského kulturního spolku Maryška.

Vladimír Pustowka a jeho kniha o dvanácti bohumínských osobnostech. | Foto: Jana Končítková

„Jde o výběr osobností, do jejichž života Bohumín výrazně zasáhl. Někteří se tu narodili, jiní sem přišli později kvůli studiu či práci. Všichni jsou naprosto úžasní a dobrosrdeční lidé, kteří mi ve všem ochotně vyšli vstříc. Představte si, že Marie Rottrová pozvala mě a mou ženu k sobě domů. To tahle najednou sedíte naproti ní na gauči a přemýšlíte, jak jste se tam vlastně ocitnul. A to ještě není všechno, ona byla dokonce ochotná pro nás přijet autem na nádraží,“ líčí Vladimír Pustowka.