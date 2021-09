Pravidla pro kategorii do šestnácti let umožňují při vyšší hmotnosti vozu než 2500 kilogramů zkrátit dráhu na 1000 milimetrů, nicméně Matthias se rozhoduje váhu zdvojnásobit. A trasu ponechat. „Utáhl nakonec kamion vážící 5100 kilogramů na vzdálenost 3,28 metrů!“ dme se hrdostí rekordmanův otec.

„Pak jsme ale měli všichni plné zuby covidu. Pořád se odkládalo a odkládalo,“ uvádí Richter nejstarší k spolupráci s italskou produkcí zajišťující televizní pořad i zápis do Guinessovy knihy rekordů. Ten se posléze odehrává v opavské transportní firmě TQM v sobotu 4. září a daří se hned na první pokus.

„Pořád si k tomu hledal cestu, nakonec jsem na něj dohlédl, aby si neublížil,“ vysvětluje Golem. Jemuž se v čase zavřených posiloven v té jeho domácí „záhadně“ přemisťují závaží i činky… chodívá mu tam totiž tajně Matthias a pilně trénuje. Maminka na to prý reaguje stejně jako všechny mámy a ženy.

„Už do první třídy jsme mu museli pořizovat dívčí tenisky, devětatřicítky,“ popisuje René „Golem“ Richter z Hlavnice u Opavy, jaký obr jim doma roste z nejmladšího ze tří synů. Matthias má teď nohu šestačtyřicítku a za sebou neúspěšnou basketbalovou dráhu – více ho totiž lákají silácké kousky.

/FOTOGALERIE/ Matthias Richter není tuctový školák už jen proto, že měří 198 centimetrů a váží okolo 100 kilogramů. Bodejť by byl, když má za tátu vyhlášeného siláka Golema a hodlá jít v jeho šlépějích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.