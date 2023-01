Projekt za miliardy se mění. Skleníků na Karvinsku bude méně a mají stát jinde

Podle informací, se kterými v prosinci přišel krajský náměstek Jakub Unucka, má nová verze Edenu Silesia z jistých důvodů klást větší důraz na vědecké poslání. Znamená to, že projekt bude více vědecky zaměřený a nikoli pro veřejnost, jak bylo v původních záměrech deklarováno? Bude areál pracoviště Eden Silesia bude přístupný veřejnosti?

Areál bude vybudovaný a provozovaný Slezskou univerzitou, tj. vzdělávací institucí, tzn. že primární náplň parku bude vzdělávací a výzkumná, jak vyplývá již ze samotného názvu projektu (Eden Silesia – vzdělávací a výzkumný park). V žádném případě to ale neznamená, že areál nebude přístupní veřejnosti – bez účasti veřejnosti a návštěvníků by hlavní vzdělávací cíl projektu neměl žádný smysl.

Areál nebude určený jen pro studenty Slezské univerzity jak v rámci standardní výuky nově plánovaného studijního programu zaměřeného na udržitelný rozvoj krajiny a regionu (ve spolupráci s Mendelovou univerzitou), tak v rámci centra pro profesní praxi studentů vybraných studijních programů vyučovaných na Obchodně podnikatelské fakultě SU v Karviné a dalších fakult a ústavů univerzity v Opavě.

V rámci vzdělávacích aktivit plánujeme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost (formou celoživotního vzdělávání, univerzity třetího věku apod.) i žáky mateřských, základních a středních škol. Počítáme s pořádáním letních škol, příměstských táborů, odpoledních kroužků apod., do kterých se primárně zapojí obyvatelé z blízkého okolí. Vítáni budou také individuální návštěvníci, pro které budou připraveny jak komentované prohlídky či vzdělávací „samostudium“, tak odpočinkové zóny, místa pro aktivní trávení volného času a možnost občerstvení.

Je výše popisovaná změna definitivní, včetně umístění? Co bude v rámci příprav následovat a kdy by mohla být nějaké konkrétnější data, pokud jde o zahájení stavby a její ukončení?

Změna lokality je již definitivní. Aktuálně má Slezská univerzita k dispozici již podrobně zpracovanou studii proveditelnosti, jejíž součástí je architektonický návrh hlavní budovy a krajinářské řešení celého území. Souběžně se řeší získání potřebných pozemků pro stavbu areálu. Pokud bude projekt schválen k financování (předpoklad rozhodnutí na začátku druhého pololetí 2023) budou zahájeny potřebného projekční práce. Se samotnou realizací stavby se pak počítá v letech 2026-2027.