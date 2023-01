Vědecké pracoviště v podobě obřích skleníků s botanickou zahradou má být menší a vyrůst by mělo ne poblíž uzavřeného Dolu Barbora, ale v lokalitě Karviná-Lipiny, směrem k Dolu Darkov, v místech, kde se počítalo s rozšířením stávajícího golfového hřiště. Informoval o tom náměstek hejtmana pro průmysl a chytrý region Jakub Unucka.

Podle něj změnu iniciovala britská firma, která vlastní licence a studii proveditelnosti. „Ta ukázala, že z ekonomického hlediska je přesun nutný,“ tvrdí Unucka s tím, že projekt tak bude výrazně méně energeticky náročný. Právě efektivnější energetický provoz tropických skleníků prý zvyšuje šance na získání udělení dotace.

Vědecké pracoviště

S tím však souvisí i to, že projekt Eden se má v prvé fázi realizovat jako výhradně vědecky zaměřený. Unucka to přiznává a vysvětluje to tím, že s příspěvky na budování turistických atrakcí jsou evropské fondy střídmější.

„Pokud se bude Eden budovat jako vědecké pracoviště, může získat dotaci ve výši až 95 procent, kdežto jako turistická atrakce by měl šanci na proplacení pouze 40 procent nákladů,“ vysvětluje krajský náměstek.

Provozovatelem parku bude Slezská univerzita. Jak už dříve řekl její prorektor pro strategii a komunikaci Tomáš Gongol, vznikne ústav udržitelného rozvoje, kde se bude vyučovat například cirkulární ekonomie, udržitelné zemědělství a zahradnictví.

Náměstek Unucka doplnil, že pokud bude šance tuto unikátní botanickou zahradu zpřístupnit veřejnosti právě jako turistickou atrakci, bude na třeba zajistit další prostředky a partnera. „Každopádně zpřístupnění pracoviště veřejnosti, je stále jedním z cílů projektu Eden Silesia,“ řekl Unucka.

Vědecké pracoviště Eden má nově vyrůst na pozemcích důlní firmy OKD, se kterou se kraj předběžně dohodl na odkupu.

„Protože ty pozemky nelze převést bezplatně, připravuje se momentálně odhad ceny. Pozemky by koupilo město Karviná ve spolupráci s krajem a budou jako podíl vloženy do společného podniku,“ vysvětlil Unucka.

Do pěti let

Další změnou v projektu je také podoba skleníků, takzvaných biomů. Ty by měly nahradit stavby jiných tvarů. Více by se zástupci kraje, města Karviné, média i veřejnost měli dozvědět zhruba v půli ledna, kdy by měli na Karvinsko dorazit zástupci britského majitele licence a oznámit oficiálně všechny další podrobnosti.

Projekt Eden Silesia se v rámci evropského fondu pro regiony postižené těžbou uhlí a jejím útlumem uchází o více než dvě miliardy korun. Podle dotačních podmínek musí být projekt hotový a připraven otevřít do roku 2027.