Jaký je podle vás aktuálně nejožehavější problém, který v Dolní Lutyně řešíte? Co je podle vás pro obyvatele obce momentálně největší téma? Velkou výzvou je další část budování kanalizace. Loni se dokončilo asi 300 metrů v úseku od školy do centra. Druhá etapa přijde na téměř 200 milionů korun a zahrnuje jak novu kanalizaci v širším centru obce, tak kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod. Širším centrem je myšleno okolí rodinných domů poblíž školy a hlavní sběrač povede až k hřišti Sokola v ulicích Pod Kostelem a U Koupaliště.

Takže celá obec odkanalizovaná nebude?

Ne, jsme obec velmi roztříštěná, to by se finančně nedalo zvládnout. A po skončení této fáze, která potrvá dva roky, budeme připraveni v budoucnu odkanalizovat části Nerad a Zbytky. Tak je to výhledově v plánu. Ty nejbližší dva roky budou náročné nejen pro stavbaře, ale i pro obyvatele: budou rozkopané cesty, přípojky, atd. Práce začnou rekonstrukcí a rozšířením ČOV, do centra se stavbaři dostanou později. Momentálně čekáme na upřesnění harmonogramu, začít by se mělo během několik týdnů. Až toto skončí, bude skoro půlka obce odkanalizovaná.

Jak pokračují přípravy stavby silničního obchvatu obce?

Určitě je to téma, ale není tak aktuální. Podle toho, co vím, zařadilo Ředitelství silnic a dálnic tuto akci na seznam preferovaných projektů a zadalo vypracovat studii proveditelnosti, kde se budou upřesňovat detaily, aby se mohlo projektovat.

Jak pokračuje generální rekonstrukce a modernizace základní školy, Komenského č. p. 1000?

Rekonstrukce běží už tři čtvrtě roku, jsme zhruba v polovině, práce pokračují zdárně. Po zimní pauze se teď práce znovu najíždí a finiš přijde o prázdninách. Pokud nenastanou nějaké nepředvídané komplikace, měli by školáci v září přijít kompletně do nového.

Co všechno rekonstrukce zahrnuje?

Rekonstruujeme starou část a předělává se vše. V budově bude nová řízená ventilace, čističky vzduchu, škola bude mít novou fotovoltaiku, ale samozřejmě se dělají i vnitřní úpravy. To vše se dělá za účelem ekonomičtějšího provozu, abychom snížili náklady na energie.

V obci se v posledních letech hodně staví, přibývá nových obyvatel, mladých rodin s dětmi. Obec někdy před 15 lety kvůli nedostatku dětí uzavřela pobočku ZŠ v Neradu. Je možné, že by tato budova v budoucnu opět sloužila školním účelům?

Určitě je dobře, že tu školu máme v rezervě, protože při stávající rekonstrukci hlavní školní budovy se nám prostory staré školy v Neradu hodí. Po dobu rekonstrukce tam máme umístěny čtyři třídy. A jak to bude vypadat v příštím roce? Uvidíme. Skutečně nám přibývají děti a může se stát, že budeme potřebovat další učebny. Navíc ve školní budově v Neradu je tělocvična, jídelna, funguje tam mateřská škola. Není tedy vyloučeno, že se v budoucnu bude tato budova opět sloužit školským účelům.

Zefektivnění zásobování teplem a energiemi

Jaké další velké infrastrukturní investice, vedle již zmíněné kanalizace, obec ještě čekají?

Několik se jich určitě najde. Například máme stavební povolení na sportovní halu, která má stát v areálu základní školy v centru obce. Zatím na to ale nemáme peníze. Dále, jak už jsem říkal, plánujeme odkanalizování dalších částí obce – Nerad a Zbytky, a také chceme vybudovat nový chodník v úseku od hřiště podél cesty do centra, kterým bychom propojili centrum obce s částí Zbytky.

Také se chystáme na rekonstrukci zubních ordinací, abychom mohli prostory nabízet zubařům. Dále chceme zrekonstruovat budovu Vyhlídky, což je objekt schovaný za kulturním domem, který obec koupila. Cílem je propojení s objektem kulturního domu v jeden multifunkční celek. Ale to všechno je zatím výhled a záměr.

No a co považuji za velmi důležité, je, že mimo jiné i v reakci v reakci na současnou situaci v oblasti energetiky, plánujeme zefektivnění zásobování teplem a energiemi obecní objekty – školu, úřad, zdravotní středisko, kulturní dům a další. To proto, abychom do budoucna nebyli tolik závislí na klasických energiích a neplatili za ně horentní sumy.

Obec je atraktivní lokalitou. Je stále zájem o bydlení v Dolní Lutyni?

Určitě je. Ovšem pokud jde o stavební parcely, poslední velký projekt (Slunečný vrch – pozn. aut.) je téměř plný. Aktuálně se chystá zasíťování a rozparcelování jednoho většího pozemku v části Zbytky, mezi ulicemi U Jiřinky, Polní a K Zahrádkám, který jeho vlastník prodal, a územní plán tam výstavbu povoluje.

Obec žádné velké projekty neplánuje, novou výstavbu, kde je ještě možná, necháváme soukromníkům. My už ani tolik netoužíme po tom, aby se obec rozrůstala. Když novou výstavbu, tak preferujeme zastavování proluk. Máme nově schválenou změnu územního plánu, a z hlediska územního plánu je další zábor orné půdy čím dál těžší.

Na území obce se v hned v několika lokalitách těží štěrk a písek. Těžba však pomalu končí. Ví se už, co bude s těmi vodními plochami?

Máte pravdu, už na to přišla řeč i se zástupci firmy Cemex, která u nás těží ve dvou lokalitách – v Neradu a poblíž Bezdínku. V této lokalitě, která je blíže řece Olši a Dětmarovicím, zřejmě vznikne přírodní prostředí. Neplánuje se tam aktivní rekreační využití. Zato pískovnu v Neradu by obec v budoucnu ráda proměnila v rekreační zónu. Jednak proto, že na březích je písek a také proto, že tato vodní plocha leží blíže centru obce. Současný majitel počítá s postupnou rekultivací toho území, ovšem bavíme se v řádu let, takže to není úplně aktuální záležitost. Nicméně výhledově bychom tam chtěli rekreační oblast. Uvidíme, zda se to podaří zrealizovat.

Jaké hlavní úkoly stojí před novým zastupitelstvem obce, které vzejde z říjnových komunálních voleb?

Nové zastupitelstvo bude muset řešit, aby se v obci dobře žilo, takže především infrastrukturní projekty. Zřejmě zcela nevyhnutelně „přijde na stůl“ komunitní plánování v oblasti energií, aby obec byla energeticky soběstačná a šetřila. Je jisté, že cena energií neustále poroste. Bylo by tedy fajn, kdyby s tím obec počítala, a hlavně se na to připravila. A to bude výzva i pro nové zastupitelstvo, aby obec nemusela zbytečně platit obrovské částky za energie a měla prostředky na investice.