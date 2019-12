Fungovat bude ve zrekonstruovaných prostorách jedné z budov fakulty v areálu Na Vyhlídce v Karviné-Novém Městě, kde sídlí katedra Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Podle děkana fakulty Daniela Stavárka jej budou využívat především studenti studijního programu Cestovní ruch a turismus. Prostory centra by měly být hotovy do konce roku.

Japonská inspirace

Zatímco vedle rekonstrukce vnitřních prostor dělníci finišují také na úpravě prostor vnitřního nádvoří areálu Na Vyhlídce. Za budovou knihovny bude nové parkoviště. Naopak před budovou knihovny stojí od minulého týdne strom - sakuru ozdobnou, kterou tam při příležitosti 10. výročí knihovny fungování knihovny v těchto prostorách, zasadili zástupci fakulty.

„Vzali jsme si inspiraci z japonských vysokých škol, které mají tyto stromy ve svých areálech a podle květů sakur řídí svůj školní rok,“ vysvětlil volbu stromu děkan Daniel Stavárek.

Stejně jako další účastníci středečního setkání si prohlédl prostory fakultní knihovny, které se postupně modernizují. „Máme radost z toho, že se knihovnu oblíbili čínští studenti, kteří u nás momentálně studují. To je jednoznačně dobrá zpráva, protože aktuální forma vysokoškolského studia je moc on line a studenti mají vše v notebooku, a nenutí je to chodit moc do knihovny, a proto knihovna zaznamenává úbytek návštěvník. Zahraniční studenti ovšem počty návštěvníků zvedají,“ dodal s úsměvem Stavárek.

„Musíme jít s dobou a nabízet i jiné služby. Kromě základních služeb výpůjčních tady máme elektronickou databázi světových značek, elektronických knih, děláme pro studenty metodické balíčky na míru. Jsou pro studenty prvního ročníku, kteří se teprve rozkoukávají a chtěli by si najít informační zdroje, tak jim pomáháme," řekla Gabriela Chromcová, vedoucí Univerzitní knihovny OPF Karviná. V knihovně nově přibyla relaxační zóna a škola tam také pořádá výuku či besedy.