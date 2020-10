Radek Sušil v Senátu působil jako reprezentant ČSSD posledních 12 let. Feber byl senátorem v letech 2000 – 2006 za Unii svobody.

V prvním kole byl úspěšnější Ondřej Feber, který v prvním kole získal přes 25 procent hlasů, a výsledku dosáhl lepšího než jeho sok ve všech obcích, kde se volí.

Volební obvod č. 75 zahrnuje Karvinou, Orlovou, Stonavu, Petrovice u Karviné, Dětmarovice, Doubravu, Albrechtice, Horní Suchou a Těrlicko. Obhajující senátor Radek Sušil získal v prvním kole něco málo přes 15 procent hlasů. Kdo vyhraje druhé kolo?

Podaří se finalistům získat ve svůj prospěch voliče některých kandidátů, kteří do druhého kola neprošli? Ondřeji Feberovi už vyjádřil podporu neúspěšný kandidát z prvního kola, starosta Orlové Miroslav Chlubna. „Ondřej Feber je mi osobně lidsky bližší, lépe si s ním rozumím a věřím, že Karvinsko v něm získá dobrého zastánce,“ napsal na svém twitteru i facebooku starosta druhého největšího města ve volebním obvodu.

Starosta Petrovic u Karviné Marian Lebiedzik, který také neprošel prvním kolem voleb, ve 2. kole podpoří Radka Sušila. „Je to člověk, který vždy v minulosti, pokud bylo zapotřebí Petrovicím pomoci, tuto pomoc neodmítl. Určitě tomu tak bude v případě jeho zvolení i nadále,“ napsal na svém facebooku Lebiedzik.

K TÉMATU

Deník oběma finalistům položili dvě stejné otázky týkající se jejich kandidatury



Proč by měli lidé volit právě Vás? Co jim za jejich hlas jste schopen perspektivně nabídnout?

Ondřej Feber: Chci zajistit pro Karvinsko víc peněz, víc investic. To už se mi podařilo v letech 2000-2006, když jsem v Senátu byl. Ve Stonavě máme propracovaný systém výhod pro občany a chci to prosadit pro celý volební obvod. Chci prosadit zákony zjednodušující státní správu – stát má sloužit lidem, ne naopak.

Radek Sušil: Protože jsem seriózní, nestřídám názory a politické strany podle toho, jak se to zrovna hodí, Senát není můj politický důchod. Jako lékař naslouchám lidem a pomáhám jim. Nabízím pomoc ozdravění Karvinska. Ze Senátu mám za 12 let řadu poznatků, ty chci spolu se zkušenostmi lékaře a znalostí problémů jednotlivých měst a obcí dál využívat ve prospěch našeho regionu.



Co je podle vás aktuálně na Karvinsku problém nejžhavější a jak byste jej chtěl řešit?

Ondřej Feber: K útlumu těžby jsem už toho řekl dost, ale pořád chybí sociální plán a státní podpora nové práce pro propouštěné horníky. Trápí mne bezbřehé sociální dávky vyplácené parazitujícím lidem. Potřebujeme razantní změnu příslušných zákonů a důsledný přístup úřadů práce, které dávky vyplácejí.

Radek Sušil: Nezaměstnanost a problémy, související s útlumem těžby uhlí: úpadek firem, odliv mladých a vzdělaných lidí, příliv sociálně slabých, nárůst kriminality… Řešení? Nová průmyslová zóna, získat velkého investora, podpořit malé podniky a živnostníky, vytvořit nová pracovní místa, zastavit vylidňování regionu. Chce to čas, postupný útlum těžby, podporu rekvalifikace horníků.

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v pátek 9. října (14 až 22 h.) a v sobotu 10. října (8 až 14 h.).