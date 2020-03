Například dopravní skupina 3ČSAD ze skupiny Transdev počátkem týdne začala s dezinfekcí vozidel ozonem a zároveň posílila stávající kapacity konvenčního čištění autobusů.

„V té souvislosti jsme pořídili ozonové generátory k pokrytí potřeb zvýšené dezinfekce ve našich autobusech. Rovněž jsme navýšili objem a četnost dezinfekčního mytí vozidel, přičemž používané čistící a dezinfekční prostředky odpovídají doporučením krajského hygienika,“ uvedla ředitelka společnosti Transdev Pavla Struhalová. Dodala, že řidiči v autobusech společnosti mají k dispozici dezinfekční aerosoly ve sprejích.

Vedení havířovského magistrátu zase zaúkolovalo úklidovou firmu, která se stará o čistotu magistrátu, aby zintenzivnila úklid s nastavenými preventivními opatřeními. „Úklidová firma začala provádět omývání pracovních stolů, nábytku a klik ve všech kancelářích. Úředníci na pracovištích, kteří přicházejí do každodenního kontaktu s občany, byli vybaveni mycími gely,“ uvedl primátor Havířova Josef Bělica.

Toto opatření bude probíhat každodenně až do odvolání, a to i v městských a příspěvkových organizacích Havířova. Pokyny, jak se mají lidé zachovat pokud lidé, kteří navštívili rizikové oblasti, magistrát také umístil na své webové stránky do sekce „NEPŘEHLÉDNĚTE“.

Lázně Darkov zase z opatrnosti už ve středu vyhlásily zákaz návštěv. Kromě toho v těchto dnech instalují dávkovače dezinfekčního prostředku pro veřejnost, které budou k dispozici i lázeňským hostům. Podle generální ředitelky Lázní Darkov Pavlíny Filipi mají lázně připraveny nadstandardní zásoby dezinfekce, kterou se předzásobily již v průběhu minulého týdne ještě předtím, než se první případy koronaviru objevily i České republice.

„V tuto chvíli úklidové čety dezinfikují úplně všechno, v prostorách lázní se několikrát denně vytírá dvěma různými druhy dezinfekčních prostředků,“ dodala Filipi.