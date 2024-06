Tradiční velký předprázdninový nábor nových talentů připravil na neděli 16. června od 10 hodin Fotbalový klub Bospor Bohumín.

Fotbalový nábor talentů. | Foto: se svolením města Bohumín

Do Fotbalového areálu Pavla Srnička za parkem klub zve kluky i holky ročníků narození 2016 – 2019, aby si vyzkoušeli, jaké to je kopnout si do míče pod dohledem těch nejzkušenějších klubových trenérů.

Městské slavnosti Bohumín 2024

„Už v minulosti se nám tato akce velmi osvědčila. Máme připravenu řadu stanovišť, kde nám děti předvedou své fotbalové a vůbec sportovní dovednosti, a pochopitelně je za to čeká také sladká odměna v podobě pamlsků,“ uvedl šéftrenér mládeže FK Bospor Bohumín Petr Bijok pro klubový web.