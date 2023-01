Za fotografii roku 2022 v 28. ročníku soutěže Czech Press Photo byl vybrán snímek Vojtěcha Dárvíka Mácy v kategorii Aktualita, a to Masakr v Buči. Máca na Ukrajině dokumentoval válečné události ve městech Buča a Irpiň.

Vítězové a další ocenění byli vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu v Národním muzeu v Praze v úterý 31. ledna.

Výběr fotografie roku za porotu komentuje předseda Petr Mlch: „Některé roky je pro porotu Czech Press Photo těžké rozhodnout, jaké téma dominovalo v předchozích dvanácti měsících. Tento nebyl jeden z nich. Debata nebyla potřeba. O válce na Ukrajině ví celý svět. Porota zvažovala několik silných sérií zachycujících uprchlickou krizi způsobenou ruskou invazí, ale nakonec volbu ovlivnila touha ukázat realitu války na Ukrajině. I když jsme válkou nepřímo zasaženi všichni, jsou to pouze lidé na Ukrajině, kteří jsou vystaveni skutečné hrůze konfliktu. Vítězný snímek ukazuje tělo zavražděného obyvatele Buče. Na místě leželo několik dní. Stejně tak dlouho u něj seděl jeho věrný pes, který se nechtěl ani po smrti svého pána vzdálit. Nevinná věrnost psa kontrastuje s hrůzou toho, co leží před ním. Připomíná nám, že ve válce trpí i zvířata. Přesto když se na fotografii díváme, ptáme se sami sebe: Kdo jsou skutečná zvířata v této válce?“

„V Irpini i v Buči jsem se ocitl bezprostředně po ústupu ruské armády. Na ulicích stále ležela mrtvá těla civilistů, některá i několik týdnů. Všude ve městech a v okolí stála ohořelá vojenská technika a velká většina budov byla rozstřílená dělostřeleckou municí, přičemž některé z domů stále hořely. V Buči jsem pobýval několik dní, zprvu díky svému soukromému kontaktu. Smutnou symbolikou tohoto města se stal masový hrob čítající přes 300 těl civilních obětí, často surově popravených. Ve chvíli, kdy jsem byl v Buči, bylo právě nalezeno místo, kde Rusové popravili zastřelením šest osob – dva muže, čtyři ženy. Jedna z žen byla údajně ještě v nezletilém věku. Všichni zastřelení byli politi hořlavinou a zapáleni, armáda takto chtěla zahladit stopy. Buča, to jsou obrazy sbírání lidských ostatků zavražděných civilistů, mrtvý muž ležící na zemi stále svírající svazek klíčů od domu nebo pes věrně čekající u těla svého pána,“ popisuje vznik fotografie Vojtěch Dárvík Máca.

V letošním ročníku bylo vypsáno osm fotografických kategorií. Soutěžilo 234 fotografek a fotografů, kteří přihlásili přes šest tisíc fotografií. Příspěvky byly přihlašovány elektronicky v průběhu celého měsíce září.

Odborná mezinárodní porota pracovala ve dnech 13. až 15. října v galerii Czech Photo Centre ve složení: předseda poroty – šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch, Evgeniy Maloletka a Mstyslav Chernov, ukrajinští fotografové, kteří pracují pro AP, česká fotografka a dokumentaristka Dana Kyndrová, reportážní fotograf agentury EPA Filip Singer, zástupce maďarského Press Photo Tamás Szigeti a ředitel Panos Pictures Adrian Evans z Velké Británie.

Fotograf Deníku Lukáš Kaboň uspěl v kategorii Umění a kultura, kde díky skvělým snímkům z loňských Colours of Ostrava dosáhl na druhé místo. Kromě toho obdržel již dříve také cenu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), a to za sérii humanitárního vlaku na Ukrajinu (viz fotogalerie níže).

Výstava vítězných a dalších vybraných fotografií 28. ročníku soutěže Czech Press Photo představí tvorbu českých a slovenských fotografů ve třech sálech historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. Budou zde prezentovány nejkvalitnější a také všechny oceněné snímky, které charakterizují uplynulý dramatický rok.

Celkem jde o více než 450 tištěných fotografií a 350 snímků v obrazovkách a projekcích od 120 autorů. Výstava potrvá od 1. února do 31. července 2023, a to každý den od 10 do 18 hodin.