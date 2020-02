Scházejí se v karvinské Oáze, kde mají i svou stálou privozirní výstavní síň. Členy Fotoklubu Karviná ale jinak potkávají lidé ve městě i okolí všude možně.

Klub a jeho členové se věnují své vlastní tvorbě, zároveň ale fotí také pro samotné město a další místní aktivity. Inu, Karviná si svých fotografů váží a oni zase rádi udělají něco pro ni.

"Fotíme na různých akcích pro město, v karvinské knihovně, v domě kultury či třeba pro Iniciativu Dokořán. Každý z nás pak tvoří i individuálně, podle svých zájmů a zaměření," uvádí šéf Fotoklubu Karviná Marek Běhan.

Právě on se ujal i role prvního letošního vystavovatele za klub v Karviné. Jeho výstava Mým okem II se koná ve Středisku hudby a umění karvinské knihovny na Masarykově náměstí. Vernisáž proběhně 5. února od 17 hodin, fotografie pak budou k vidění do 26. února.

A na co se mohou návštěvníci těšit? "K vidění budou fotografie různých žánrů, příroda, dokument, portrét i street foto," zve srdečně všechny zájemce Marek Běhan a přidává tipy na další samostatné výstavy svých kolegů.

"Vašek Legerský vystavuje v orlovském domě kultury, vernisáž se koná 3. února od 17 hodin. Samá voda se jmenuje výstava od Katky Majewské. Ta začíná 11. února u nás v Oáze, vernisáž se koná v 17 hodin. Radim Gabrysz pak vystavuje v polském Godowie, vernisáž se tam koná 12. února od 18 hodin," vyjmenovává Marek Běhan z nejbližších akcí Fotoklubu Karviná s tím, že v přípavě je i prezentace na výstavu ve slovenské Čadci, kde se klub bude prezentovat jako celek.

Klub dnes tvoří deset stálých členů, kteří mezi sebou samozřejmě rádi přivítají i případné další fotografy, kteří ovládají základy fotografie.

"Nezávazně se může každý přijít podívat na schůzku, a to i několikrát, ať sám vidí, co členství obnáší a co vlastně děláme. Scházíme se každý sudý čtvrtek od 17 hodin v karvinské Oáze," doplňuje Marek Běhan.