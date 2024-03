Město se nyní snaží najít alternativní trasu alespoň pro cyklisty. „Bruslařům bohužel nemáme jak zajistit náhradní řešení. Kola by teoreticky mohla projet přímo po břehu řeky Odry, v příštích dnech budeme zjišťovat aktuální stav trati. Pokusíme se také se stavební firmou vyjednat provoz po cyklostezce alespoň o víkendech, kdy se na navýšení protizáplavových zdí nebude pracovat a technika bude stát,“ přislíbil Macura.

Na uzavření cyklotrasy upozorní turisty dopravní značení, a to v obou směrech. „Stezku nemůže stavební firma zahradit pomocí závor nebo zátaras, protože na ni bude najíždět technika. A protože dopravní značka není zeď, stavbaři se obávají, že lidé nebudou značení respektovat a na trasu se i přes zákaz vydají. To by mohlo mít fatální následky na jejich zdraví a život. Na stezce bude neustále operovat plně naložená stavební technika, v některých místech je omezený výhled a není těžké si domyslet, jak by asi dopadl takový střet s cyklistou,“ varoval závěrem místostarosta.