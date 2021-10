„Přicházejí převážně starší lidé. Říkáme jim, že na to mají půl roku, ale oni jako by neslyšeli. I hned je pro ně pozdě!“ říká mi jedna z pracovnic karvinského zákaznického centra.

Davy zákazníků, kterých ale může být podle současných protipandemických regulí v jednu chvíli na pobočce maximálně 12, se prý neobjevily po středečním oficiálním oznámení krachu společnosti, která dodávala elektřinu skoro milionu lidí v České republice. „Více lidí chodí už minimálně dva týdny. Máme tu šest pracovníků a všichni jedou naplno, od rána, do zavíračky,“ říká žena.

A každý zákazník si prý zaměstnancům centra postěžuje a ptá se, jak se to mohlo stát. „No co jim mám říct. Samotnou mě to štve,ale co naděláme. Toto je podle mě výsledek té reklamní kampaně. Lidi se nechali nalákat, aby ušetřili pár korun a teď jsou v problémech,“ říká rezolutně.

To pan Vladimír v klidu pokuřuje před budovou a čeká, až na něj dojde řada. Vyřizovat ale přišel běžnou věc, žádný přepis. „Já jsem věrný ČEZu. Týden mě ty k***y šmejdské otravovaly po telefonu. Týden. Ale já se nedal a teď jsem vysmátý,“ vysvětluje asi šedesátiletý muž.

Jak dodal, má s dodavateli, kteří se nabízejí s příslibem výhodnějších cen špatnou zkušenost. Jednou jsem se nechal přepsat právě k Bohemia a Energy. Naslibovali hory doly, ale nesplnili nic. Tak jsem se naštval a šel zpátky k ČEZu,“ vypráví.

Zvýšený zájem klientů uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny i plynu potvrdil i mluvčí společnosti ČEZ na severu Moravy a ve Slezsku Vladislav Sobol.

„V těchto dnech máme dva až třikrát více klientů v zákaznických centrem a stejně tak více lidí volá na naše call centra. I my jim vysvětlujeme, že teď se de facto nic neděje, elektřinu mají, dodává ji ČEZ a oni si do půl roku mohou najít jiného dodavatele, anebo zůstat u naší společnosti,“ vysvětlil Sobol.

Frmol mají také pracovníky klientského centra Innogy v Karviné. Pobočku na třídě Osvobození mají malou a tak třeba před polednem se před vstupními dveřmi tvořila menší fronta. "Jsou tam tři uvnitř, ale jde to celkem rychle,“ prozradila paní Marie, která čekala až na ni dojde řada.