Stručný souhrn z článku: - Spolek Zachovejme Poolší, vedený mluvčím Martinem Bohoněkem, se staví proti plánované výstavbě gigafactory v oblasti Poolší, s cílem ochránit přírodu a kvalitu života místních obyvatel. - Stát a investor, jehož jméno zůstává utajeno, jsou kritizováni za nedostatečnou transparentnost a ignorování aktuálních problémů s nezaměstnaností v regionu. - Spolek se snaží informovat veřejnost, sbírá podpisy pod petici a chystá místní referendum, zároveň konzultuje s právníky a odborníky, aby mohl efektivně jednat a hledá finanční podporu pro své aktivity.

Bezprostředně po oznámení zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest, že vláda jedná s nejmenovaným investorem, kterému pro jeho záměr postavit v České republice obří průmyslový park nabídla pozemky u Věřňovic na Karvinsku, vzniklo sdružení Zachovejme Poolší.

Martin Bohoněk, mluvčí a člen výboru spolku Zachovejme Poolší. Foto se svolením Martina BohoňkaZdroj: Deník/Tomáš Januszek Jeho členové se netají tím, že jsou proti plánované stavbě gigafactory v této lokalitě. „Chceme podávat pravdivé informace o stavu věci, šířit je nejen v blízkém okolí, ale především předložit relevantní fakta o celém vývoji plánované výstavby co nejširší veřejnosti. Naším cílem je přírodu Poolší ochránit a uchovat toto místo nezničené pro další generace,“ říká člen výboru a mluvčí sdružení Martin Bohoněk. Členové spolku také sbírají podpisy pod petici a chystají referendum, které by se mělo uskutečnit v rámci eurovoleb.

Od debaty v Kulturním domě v Dolní Lutyni na konci března uběhly zhruba tři týdny. Máte nějaké dosud nepublikované informace ohledně záměru stavby průmyslové zóny v katastru Věřňovic?

Nemáme. Stát je vázán mlčenlivostí, byť deklaruje, že chce být v této problematice co nejvíce transparentní. Celou stavbu, kromě zveřejněných základních výkresů, opravdu stále zahaluje závoj tajemna. To především proto, že celá řada přípravných a průzkumných prací je na samotném počátku.

Víte už například, kdo je onen státem utajovaný investor, který má zájem o zmíněné pozemky?

Nevíme. Jméno soukromého investora má být známo až v okamžiku, kdy budou všechny studie dokončeny. Bylo nám řečeno, že zájem státu je zásadní a naše obrana proti záměru je minimální. Stále pouze opakovaně slýchám, že se jedná o stavbu s vysokou přidanou hodnotou, ale popravdě, stále jsme žádnou přidanou hodnotu nenašli.

Obecně se ví, že plocha, kde by mohly vyrůst průmyslové haly, leží v těsné blízkosti hned dvou chráněných oblastí, zmíněné pozemky se navíc nacházejí v záplavové zóně? Poskytuje to podle vás dost důvodů a varovných signálů pro investora, že tady není dobré stavět?

Nevím. Obávám se, a moc rád bych se mýlil, že názor a reálné obavy místních nebudou vyslyšeny. Už při vyhlášení zmíněné Natury 2000 došlo ke zmenšení jejího území v rozporu s Evropskou směrnicí. Teď je zde zájem stavět přímo v jejím sousedství. Ano, také samotná řeka Olše je hrozbou, kdy rozlehlá pole vytipovaná pro výstavbu slouží jako přirozený prostor pro vsak dešťových srážek a zmírnění dopadů při povodních. V případě přívalových srážek bude tato plocha mnohonásobně zmenšena, což bude ohrožovat jak zvířata tak lidi, kteří přilehlou oblast obývají. V případě výstavby průmyslové zóny budou obyvatelé doslova vyplaveni jednak spodní vodou, a pak také deštěm a nedalekou řekou, protože kvůli polím zalitých betonem nebude mít kam voda odtékat a kam se rozlévat.

Stát hovoří o kompenzacích v podobě ochranných valů, o protihlukových bariérách na D1…

To vše ale podle našeho názoru nejsou kompenzace. Ty valy tu mimochodem měly být už dávno. To je snaha o technická řešení tak, aby zde gigafactory postavena byla. Je samozřejmě otázkou, jak všechny průzkumné práce a výsledky všech zákonných analýz dopadnou a zda to bude mít na rozhodování investora nějaký vliv.

Gigafactory neřeší současné problémy se zaměstnaností

Zástupci ministerstva a CzechInvestu při debatách o záměru postavit ve Věřňovicích obří průmyslový park argumentují tím, že by tato investice přinesla v horizontu třeba 10 let až 7 tisíc pracovních míst, dala práci další tisícovkám lidí v subdodavatelských firmách a celkově by přítomnost oné gigafactory, jak se tomuto podniku říká, znamenala vyšší životní úroveň těch, kdo by tam pracovali, protože by si dobře vydělali. Proč podle vás stát takto „tlačí na pilu“, když se ví, že je to území problematické a vznikne-li tam skutečně průmyslová zóna, bude to za velkých „obětí“, ať už na přírodě či komfortu místních, kteří dnes žijí idylicky „u řeky a lesa“?

Argumentace Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest je trochu zavádějící. Ano, hovoří se zde o sedmi tisících míst v horizontu 10 až 15 let a vedle toho se zde hovoří také o tom, že to jsou pracovní místa pro propuštěné havíře a hutníky z Liberty Ostrava. Jenže v kraji je tento problém teď a tady, nikoliv v horizontu let příštích. Pohybuji se v obchodu s realitami a financemi téměř 30 let a určitý přehled mám. Co vidíme, je, že společnosti se v našem kraji dlouhodobě téměř ve všech odvětvích potýkají s kritickým nedostatkem kvalitních a kvalifikovaných pracovníků. Při vší úctě k horníkům, hutníkům, ocelářům a jejich velmi těžké a mnohdy nedoceněné práci si však dovolím konstatovat, že ona gigafactory není pro ně samotné, ani mnohé další občany hledající práci tou spásou, za kterou je považována. Stát tlačí z důvodu vysoké přidané hodnoty ve snaze nenechat si uniknout strategického partnera.