Občané Dolní Lutyně stojí před významným rozhodnutím: v nadcházejícím referendu, které se uskuteční současně s eurovolbami, vyjádří svůj postoj k plánované výstavbě průmyslové zóny. Zastupitelé se shodují na odmítnutí gigafactory, ale konečné slovo bude na místních obyvatelích.

Dolní Lutyně. na pozemcích u Věřňovic by mohla vyrůst obří továrna na baterie do elektroatomoblů. Březen 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

V červnu budou obyvatelé Dolní Lutyně nejen volit své zástupce do Evropského parlamentu, ale dostanou i možnost vyjádřit svůj souhlas, případně nesouhlas se stavbou velké průmyslové zóny na území obce. Zastupitelé v pondělí jednohlasně rozhodli o tom, že obec vyhlásí referendum.

Chce znát názor obyvatel obce. Zda má přípravám ke stavbě zóny bránit, podávat připomínky a námitky tak, jak jí to dovolují české zákony a pokud možno zabránit tomu, aby průmyslový park na území obce vznikl, anebo to dělat nemají. Zastupitelé jsou zajedno – gigafactory v obci nechtějí. Termín referenda je totožný s termínem eurovoleb, tedy 7. a 8. června 2024.

Znění otázky se ladilo dlouho

Radní nad formulací otázky pro referendum debatovali se zástupci spolku Zachovejme Poolší, jehož členové vše pečlivě konzultovali s právními experty na tuto problematiku. Zmíněný spolek vznikl právě jako reakce na asi šest týdnů staré oznámení státu, že jedná se zatím utajovaným investorem, který má zájem o 280 hektarů pozemků u Věřňovic, kde by chtěl postavit obří továrnu na baterie do elektroautomobilů.

Starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek přiznal, že radní konečné znění otázky pro referendum dlouho precizovali, přičemž původně bylo „na stole“ sedm otázek a vybrala se jedna. „Dospěli jsme k nějakému kompromisu a spolku děkuji za spolupráci. Věřím, že otázka pro referendum je přijatelná a pro většinu občanů pochopitelná,“ řekl Buzek.

Dodal, že obec má šest týdnů na to, aby vše lidem vysvětlila. „Přestože ta otázka na první pohled vypadá složitě, její podstata je jasná: „Chcete gigafactory? Ano, nebo ne“, tlumočí starosta znění otázky pro referendum.

Doslovné znění otázky je následující: Souhlasíte s tím, aby obec Dolní Lutyně podala námitky, popřípadě připomínky proti návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK, která vytyčuje plochu areálu Strategického podnikatelského parku na území Dolní Lutyně a aby rovněž uplatňovala námitky proti povolení stavby areálu Strategického podnikatelského parku?

Starosta Dolní Lutyně dodal, že vedení obce čeká dlouhý boj. „Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Doufám, že zvítězí zdravý rozum,“ řekl.

Co by lidé měli odpovědět, pokud gigafactory nechtějí? „Měli by odpovědět ano a tím dají obci mandát k tomu, aby mohla podávat připomínky a námitky a vyjadřovat se v průběhu dalších jednání v této věci,“ vysvětlil starosta.

Někteří chtějí razantnější znění otázky

Někteří lidé se při debatě zastupitelů obávali, že otázka je příliš složitá a nevyjadřuje jasný názor. Podle nich by měla být postavena přímo: Chcete gigafactory? Ano, nebo ne?

Člen spolku Zachovejme Poolší Martin Bohoněk byl od začátku u debat o znění otázky, na níž budou lidé v referendu odpovídat, radit si nechal také o právníků, které si spolek najal. Lidem v sále kulturního domu, kde zastupitelé zasedli, se snažil vysvětlit, proč je otázka formulována tak, jak je, byť je dlouhá a zní poněkud složitě.

„Pokud bychom odpovídali na otázku, zda chceme, nebo nechceme gigafactory, a odpověď by byla „Ne“, do budoucna by to obec při dalších jednáních limitovalo, ne-li zcela znemožnilo reagovat na vývoj situace v této záležitosti. Dá se očekávat, že snahou státu bude prosadit průmyslovou zónu ve Věřňovicích za každou cenu. Špatně formulovanou otázkou bychom se mohli jednak připravit o vyjednávání o kompenzacích a připravili bychom se o další možnosti, jak přípravu stavby zdržovat, když ne zcela zablokovat,“ vysvětlil Bohoněk.

Bude referendum úspěšné?

Snažil se zjednodušeně vysvětlit, že kladná odpověď na zvolenou otázku v referendu obci umožní podávat námitky a připomínky do případné změny územního rozvoje na úrovni kraje a prvoplánově to umožní jednat o námitkách a připomínkách v rámci jejího územního plánu, tedy ve stavebním řízení.

Martin Bohoněk tvrdí, že kladný výsledek referenda dává obci jasný mandát k tomu, jak postupovat.

„Pokud referendum dopadne kladně ve smyslu toho, že občané budou proti výstavbě, je to mandát pro obec docela silný. Samozřejmě to není jediný nástroj boje. Ten se bude ještě odehrávat v mnoha jiných oblastech. Proto jsme si najali advokátní kancelář, a proto se budeme snažit využít všechny nástroje tak, abychom byli úspěšní,“ dodal Martin Bohoněk. Připomněl, že petici proti výstavbě gigafactory podepsalo přes 3600 lidí, místních i mimolutyňských.

Starosta Bohumíne: Nás se to týká také

Mezi lidmi v sále nechyběl při jednání zastupitelstva ani starosta nedalekého Bohumína Petr Vícha. Podle něj se záležitosti hluku, dopravy a protipovodňové ochrany související s přípravou průmyslové zóny týkají bohumínských částí Nová ves či Skřečoň stejně jako Dolní Lutyně.

„Současně s vyhlášením referenda je třeba lidem v Dolní Lutyni a Věřňovicích vysvětlit pro a proti. Musejí pochopit, že svým rozhodnutí dají buď obci mandát, aby bojovala proto gigafactory všemi legálními prostředky, anebo se většinově usnesou, že tu továrnu v obci chtějí,“ vysvětlil Vícha

Aby referendum bylo platné, musí přijít hlasovat aspoň 35 procent oprávněných voličů obce a vítěznou variantou bude ta, kterou zvolí alespoň čtvrtina z nich.