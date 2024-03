Jsou pozemky mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi vhodné pro vybudování průmyslové zóny? Na to by měl odpovědět průzkum, který ve čtvrtek svým rozhodnutím posvětili zastupitelé Moravskoslezského kraje.

Dolní Lutyně. na pozemcích u Věřňovic by mohla vyrůst obří továrna na baterie do elektroatomoblů. Březen 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Podle hejtmana Jana Krkošky (ANO) to umožní zahájit prověřování, zda je plocha u Dolní vhodná Lutyně pro výstavbu Strategického podnikatelského parku. V něm by podle posledních informací měla vyrůst obří továrna na výrobu baterií do elektroaut.

„To by mělo trvat zhruba půl roku, a dozvíme se, zda je to prostředí vhodné, nebo ne. Kdyby to všechno klaplo, začne samotná příprava k budování infrastruktury,“ informoval hejtman.

V článku se dočtete

- Moravskoslezský kraj zahájil průzkum vhodnosti pozemků mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi pro výstavbu průmyslové zóny, která by mohla hostit gigafactory na výrobu baterií do elektroaut. - Před zahájením výstavby je nutná změna územního plánu a provedení analýz dopadu na životní prostředí, přičemž kraj plánuje jednat s obcemi a obyvateli dotčených lokalit. - Rychlost je klíčová, jelikož potenciální investoři chtějí stavět rychle; Dolní Lutyně je považována za prioritní lokalitu pro velké investory v Česku, a pokud jednání se strategickým investorem nevyjde, zóna bude připravena pro další zájemce.

V plánu jsou setkání s obyvateli

Ještě před tím by ale zastupitelé kraje museli schválit změnu územního plánu pro danou lokalitu, protože momentálně je tam stále zemědělská půda. Celkem je ve hře 280 hektarů pozemků, z nichž zhruba 60 procent vlastní stát.

„Plánujeme také začít jednat s obcemi a necháme zpracovat analýzy, které napoví, jak to udělat, aby co nejméně utrpělo životní prostředí v tomto místě. Uděláme vše pro to, aby ta zóna vznikla co nejdříve,“ dodal Jan Krkoška.

Investor, s nímž vláda jedná o investici za 200 miliard korun, má na výběr z nabídky v Česku, ale také v Polsku nebo Maďarsku. Lidé obeznámení s vyjednáváními říkají, že právě prostor ve Věřňovicích investora zajímá nejvíce kvůli výbornému silničnímu a železničnímu spojení.

Je třeba jednat rychle

Rychlost. To je to, o co jde nyní nejvíce. Podle Petra Očka, který je pověřen řízením státní agentury CzechInvest, totiž investoři, pokud se pro některou lokalitu rozhodnou, chtějí stavět rychle, do roka, do dvou. „Pokud by se v Dolní Lutyni mělo stavět, musíme udělat maximum, abychom urychlili všechny povolovací procesy,“ tvrdí zástupce CzechInvestu.

Zároveň dodává, že nelze obejít obce a jejich obyvatele. Proto jsou v plánu setkání se starosty dotčených obcí, jejich zastupiteli i obyvateli. „Klademe velký důraz na to, aby veškerá příprava projektu probíhala takovým způsobem, který maximálně zohlední zájmy místních občanů. Součástí přípravy projektu proto bude i uzavření dohody s obcemi, která jasně zakotví jejich požadavky na stát a zaváže vládu k jejich plnění,“ tvrdí Petr Očko.

K TÉMATU

Dolní Lutyně je priorita

Podle hejtmana i lidí z CzechInvestu je v Česku nedostatek velkých prostor, které by stát mohl nabídnout velkým investorům. „Plocha v Dolní Lutyni je svou rozlohou nejvhodnější v České republice,“ konstatoval hejtman Jan Krkoška. Podle něj je projekt průmyslového parku v Dolní Lutyni projektem zásadního významu s vysokou přidanou hodnotou, který může výrazně pomoci Moravskoslezskému kraji ve vyrovnání se s ekonomickou transformací. Pokud by nakonec jednání se strategickým investorem zkrachovala, bude zóna, pokud tedy opravdu vznikne, připravená pro případného jiného investora. V pátek zveřejní své stanovisko k plánům státu a kraje vedení Bohumína a Dolní Lutyně, tedy obcí, jichž by se případná stavba gigafactory dotkla nejvíce.