Gymnázium Karviná letos slaví 70 let fungování. Přípravy na oslavy finišují a už tuto sobotu se v areálu školy setkají absolventi, kterých je za ty roky několik tisíc.

Gymnázium Karviná si připomíná 70 let od založení. Pořádá den otevřených dveří se setkání absolventů. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Možná se po letech potkají i se svými profesory, ale určitě si budou moci prohlédnout místa, která důvěrně znají a která už třeba desítky let neviděli. Ředitel gymnázia Miloš Kučera věří, že na setkání dorazí nejen místní, ale také ti, kteří už léta žijí mimo tento region.

Gymnázium Karviná si připomíná 70 let od založení. Ředitel gymnázia Miloš Kučera.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Proč by podle Vás měli absolventi této školy přijet? Nejen ti, kteří stále bydlí v okolí, ale i ti z velké dálky.

Připravujeme pro ně Den otevřených dveří, na který bude navazovat v areálu školy zajímavý program, jehož vrcholem bude vystoupení slovenské skupiny No Name.

Za 70 let škola „vyslala do života“ tisíce absolventů. Máte spočítáno, kolik jich je přesně?

K dnešnímu dni to je 7105 absolventů.

Jste ve spojení s absolventy, kteří opustili tento region a žijí mimo republiku nebo dokonce mimo Evropu? Dorazí někdo z nich?

Máme řadu úspěšných absolventů, kteří pracují ve vrcholných pozicích jak ve státním, tak v soukromém sektoru. O řadě z nich ani nevíme. Koncem června nás navštívil bývalý žák, který již deset let pracuje ve Washingtonu v Mezinárodním měnovém fondu.

Jak je to se vstupem? Jelikož to není akce veřejná, mohou přijít jen absolventi a současní a bývalí pedagogové. Dostanou se na den otevřených dveří, případně na odpoledně-večerní setkání všech se všemi? Je třeba se nějak registrovat, koupit si vstupenku?

Je to setkání absolventů, tak tuto akci od počátku prezentujeme. Registrovat se nemusí, vstupenky neprodáváme. Budeme rádi, když nás u vstupu podpoří dobrovolným příspěvkem. Organizačně jsme připraveni, více se mohou všichni dozvědět na webových stránkách školy.

Setkání absolventů a den otevřených dveří gymnázia Karviná

Hlavní program oslav bude probíhat v sobotu 16. září v prostorách gymnázia a přilehlém areálu. Budova školy bude v tento den od dopoledních hodin zpřístupněna absolventům, hostům, příznivcům a podporovatelům školy, jako místo pro vzájemná setkávání nejen absolventů, ale i bývalých a současných zaměstnanců. Všichni společně pak budou moci zavzpomínat na léta strávená v lavicích či za katedrou. Příchozí budou mít možnost navštívit tu „svou“ třídu, vidět se po letech s kantory a spolužáky a třeba při kávě „žehrat“, jak ten čas neúprosně letí.

V odpoledním čase se těžiště oslav přesune do areálu školy. Připravujeme program, který vás zcela jistě osloví a bude bavit až do pozdních večerních hodin. K příjemnému setkávání, vzpomínání a zábavě přispěje bohaté občerstvení a možnost posezení ve velkokapacitních stanech.