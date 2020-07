„Fakt sem přijel i Bartoška?“, divily se přítomné dámy, které Miroslav Beinhauer, hlavní organizátor týdenního festivalu karlovarských filmů lehce mystifikoval slovy, že „… uložení slavnostního koberce přijel osobně zkontrolovat "Starý"!

Beinhauer sjezdil snad všechny filmové festivaly světa, a podařilo se mu (na týden od 3. do 11. 7.) do kina Centrum přivézt výběr toho nejlepšího, co se letos ve Varech bohužel promítat nemůže.

„Asi budeme mít nabito. Promítáme dva filmy denně, a to za festivalové „baťůžkové“ ceny – pouhých osmdesát korun!“, pozval diváky zkušený festivalový matador Beinhauer. (pam)