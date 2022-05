"Vyzkoušela se také koordinace a vzájemná komunikace složek IZS při společném zásahu, včetně ověření časové náročnosti dojezdu složek IZS k zásahu a vyrozumění důležitých subjektů města Bohumína," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Do areálu Bochemie nedaleko železničního nádraží v Bohumíně vjely čtyři jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze stanic Bohumín, Karviná, Havířov a Ostrava-Zábřeh, odkud přijelo mobilní operační středisko. Na pomoc sem přijely také tři jednotky dobrovolných hasičů – Starý Bohumín, Rychvald a Havířov-Město, do cvičení se zapojila rovněž jednotka dobrovolných hasičů z Bochemie. Ta byla ve „svém“ areálu u úniku chloru jako první a zachránila zraněného zaměstnance.

Netěsný ventil provizorně zajistila další skupina hasičů v protichemických oblecích. Všichni potom prošli dekontaminační sprchou.

"Mezitím hasiči postavili venku dvě štítové proudnice na návětrné straně, které vytvářely vodní stěnu jako zábranu před únikem chloru a před vytvořením toxického mraku chloru. Vodní clonu pomáhal vytvářet shora proud vody z koše automobilového žebříku," pokračuje mluvčí hasičů.

Protože podle předem daných povětrnostních podmínek chlor unikl i mimo areál firmy, složky IZS informovaly obyvatele okolních ulic na nebezpečí – dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína projížděli ulicemi s mobilní sirénou, umístěnou na vozidle. Policie ČR uzavřela vjezd a vstup do celé chlorem ohrožené oblasti. Bohumínská MP se zapojila do informování obyvatelstva o úniku v rámci cvičení a regulovala vjezd do areálu Bochemie na přilehlých komunikacích.