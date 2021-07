Sto tisíc korun poskytne Bohumín obcím na jižní Moravě, které na konci června zničilo tornádo. Každá z nich obdrží 20 tisíc korun. Finanční pomoc schválila v pondělí 19. července Rada města.

Bohumín poskytne sto tisíc korun obcím postiženým tornádem. | Foto: SDH Kopytov

„V letech 1997 a 2010 jsme se museli potýkat s následky ničivých záplav, o to intenzivněji vnímáme osud těch, kterým přírodní katastrofa sebrala vše, co dlouhá léta budovali. Nás v těžkých dobách finančně podpořila řada obcí a měst, stejně tak my nyní poskytneme jako výraz solidarity prostředky z našeho rozpočtu těm, kteří to potřebují. Rada města Bohumína proto dnes schválila dar ve výši dvacet tisíc korun pro každou obec přímo zasaženou tornádem,“ sdělil starosta Bohumína Petr Vícha.