Prodej objektu soukromému investorovi, kterým je Petr Malíř, podnikatel a prezident českotěšínského hokejového klubu HC Wolves, jenž v mužské kategorii hraje krajskou ligu, schválili minulý týden havířovští zastupitelé. Petr Malíř Deníku řekl, že oficiální představení projektu zatím připravuje a počítá s ním v řádu týdnů.

Druhý zimák

Nové sportoviště má vyrůst na místě, kde dnes stojí pavilony uzavřené Základní školy Mánesova. Pro město je tato soukromá aktivita radostná hned dvojnásobně. Za prvé se vyhne nutnosti platit demolici objektu, která má vyjít na 44 milionů korun, jak zaznělo na zasedání zastupitelstva. Navíc bude ve městě k dispozici druhá ledová plocha, kterou budou moci využívat i místní oddíly. Město by ale u nového sportoviště vybudovat potřebné parkoviště.

Náměstek primátora pro investice Ondřej Baránek tuto soukromou aktivitu vítá.

„Jsme rádi, že se našel investor, který má v úmyslu sportoviště postavit. Město se nemusí starat o demolici budov. Navíc tento projekt je navíc v souladu s tím, co deklarovala Rada města, že chce podporovat sport ve městě a zajistit mu co nejlepší podmínky,“ uvedl Baránek s tím, že Víceúčelová hala je vytížená na maximum.

Dodal, že zájem o využívání kluziště ve městě je rok od roku větší a lidé vítají možnost zabruslit si v zimních měsících na umělém kluzišti, které město pořídilo.

Pojistka ve smlouvě

Druhá ledová plocha by podle Baránka měla sloužit potřebám majitele a klubu HC Wolves, ale také dalším oddílům ve městě, včetně sledge hokejistů. A kdy by hala mohla stát?

Podle náměstka Baránka by demolice měla proběhnout do konce tohoto roku a do konce toho příštího by nové sportoviště mohlo stát.

„Zastupitelé v současné době potvrdili záměr prodeje, přesné termíny ale budou ve smlouvě o prodeji a celkově pak už věcí investora,“ řekl Ondřej Baránek.

Pokud by investor závažným způsobem nedodržoval povinnosti, které mu plynou ze smlouvy, může město podle vedoucího právního odboru magistrátu

Tomáše Kociána přikročí od smlouvy odstoupit.

Bývalou základní školu Mánesova radnice před lety plánovala přestavět na domov se zvláštním režimem. Na projekt ale nešlo získat dotaci. Následně bylo rozhodnuto, že budova půjde k zemi.