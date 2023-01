Lidé v referendu rozhodli. Horní Bludovice nechtějí závod na zpracování plastů

V případě, že cestující používá ODISku jako elektronickou peněženku, pak se cena zvýší z devíti na 12 korun. Senioři do 65 let budou po Havířově jezdit za jednotnou cenu deset korun, a to jak při platbě hotově i z elektronické peněženky ODISky.

„Stále platí, že pro cestující do 18 a nad 65 let je přeprava havířovskou městskou dopravou zdarma. Zvýšené ceny jízdného nepřesahují úroveň ceny jízdného v ostatních městech s provozem městské autobusové dopravy,“ vysvětluje rozhodnutí vedení města náměstek Bohuslav Niemiec.