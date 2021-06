Podle primátora Josefa Bělici si tak město chce perspektivně vytvořit alternativní zdroj dodávek tepla a elektrické energie a současně chce efektivně zapracovat na nedořešených záležitostech v oblasti zásobování teplem.

„Rozhodně to neznamená, že někomu odpojíme dům od dodávek tepla. Ne, proč bychom to dělali? Lidé se nemusí ničeho takového bát. Pokud současný dodavatel tepla, společnost Veolia, nebude postupovat nějakým konfliktním způsobem, tak není důvod cokoli měnit,“ prohlásil primátor krátce poté, co zastupitelé pětadvaceti hlasy pro z přítomných 41 tento bod jednání schválili.

Právě havířovský primátor byl předkladatelem tohoto bodu a jeho schválení předcházela dlouhá debata. Několik opoziční zastupitelů i občanů Havířova mělo k tomto záměru kritické připomínky.

Na pondělní zasedání havířovských zastupitelů přišlo mnoho obyvatel města. Protože nemohli do sálu, sledovali jednání na velké televizi v přízemí Kulturního domu Radost.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Ve městě se totiž objevily dopisy od pracovníků společnosti Veolia, která momentálně dodává do Havířova teplo ze svých tepláren monopolně. Kritici založení nového podniku s konkurenční společností poukazovali na to, že pokud město přejde na nový způsob zásobování teplem, bude to vyžadovat stamilionové investice, stavbu několika nových kotelen a komínů přímo ve městě, což bude mít za následek zhoršení kvality ovzduší ve městě.

Opozice: Proč rušíme něco, co funguje?

Zastupitelka za KSČM Milada Halíková se například ptala, o je špatného na stávajícím systému fungování zásobování teplem a proč se město rozhodlo pro změnu. „Nevíme například, jaké budou náklady na tuto změnu a jak se to projeví na ceně tepla pro občany. Pro takovýto návrh nemůžeme zvednout ruku,“ prohlásila.

Její kolegyně z SPD Dajra Škutová zase tvrdí, že tento krok nemá žádný ekologický přínos a ve městě přibudou zdroje znečištění. „Proč měníme něco, co funguje?“ ptala se.

Primátor: Pokud bude dobrá cena…

Primátor Josef Bělica zdůraznil, že cílem města není rozbíjet síť centrálního zásobování teplem, ale naopak ji stabilizovat. „Navíc, město vždy bude cenu tepla, které nakupuje, soutěžit. Takže pokud Veolia zmodernizuje své provozy, zvládne přechod od uhlí a bude mít dobrou cenu tepla, není důvod s ní v budoucnu nespolupracovat,“ řekl.

Připomněl také, že tento projekt rozhodně není v rozporu s energetickou koncepcí města, jak o tom mluví opozice. „Naopak. Mám vyjádření ministerstva průmyslu a obchod, že je to projekt skvělý a že je v rámci republiky pilotní,“ řekl Bělica.

Podle něj jde spíše než o monopol o vytvoření synergie, která může fungovat a městu nabízí alternativu. „Pokud má být město do budoucna nezávislé a mít možnost některé energetické projekty si řídit samo, jinou cestu nevidíme. První, čím se bude nový podnik zabývat, jsou projekty úspory a skladování elektřiny. Potřebujeme se v tomto posunout dále,“ dodal primátor Havířova.