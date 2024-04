V neděli 24. října 2021 „pařil“ Dennis K. s kamarády na Stodolní ulici v Ostravě. Druhý den se při ranním návratu zastavili v Havířově v restauraci U Lenina. Později přišli další lidé. Mezi nimi i Sebastian P. (20 let), který měl již v sobě alkohol a omamné látky. Později se skupina domluvila na užití drogy. Na jejím zajištění se podílel Jan T. (37 let). Za dodávku inkasoval dva tisíce korun. Mělo jít o „speed“ obsahující minimálně pervitin.

Drogu určenou čtyřem lidem ve formě čaje připravoval Dennis K. Sám po napití konstatoval, že jde o silnou směs. To potvrdil i Jan T., jenž po usrknutí prohlásil, že je příliš koncentrovaná. Sebastian vzápětí celý zbývající obsah vypil. Po chvíli zkolaboval. Dennis K. přivolal záchranku. Mladík však i přes veškerou snahu lékařů zemřel v důsledku kombinované intoxikace směsí drog, konkrétně pervitinu, kokainu a extáze. Svou roli sehrál i alkohol.

Nečekal to

„Nevím, proč to celé vypil. Dobře ale věděl, co dělá. Měl zkušenosti s drogami. Nemohl jsem tomu nijak zabránit. Nečekal jsem, že to vypije na ex. Myslel jsem, že to jen ochutná,“ hájil se Dennis K.

Krajský soud v Ostravě mu vyměřil deset let vězení, Jan T. dostal třináct roků. Vrchní soud v Olomouci verdikt potvrdil.

Oba si podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Dennis K. usiloval o zprošťující verdikt. Argumentoval mimo jiné tím, že pokud by Sebastian vypil předvídatelné množství drogy, tedy jednu čtvrtinu, nezemřel by.