Představitelům města to přidělává vrásky na čele a přestože se investorům snaží nabízet menší pozemky, které město v zóně vlastní, vychází tato snaha zatím naprázdno. To vše mimo jiné i kvůli komplikovaným vlastnickým vztahům.

Zastupitelé Havířova proto prodej pozemků třem zájemcům neschválili.

Na tahu je Asental

Bez užitku nadále zůstává přes 34 metrů čtverečných městských pozemků.

Náměstek primátora připomíná, že město v minulosti chtělo od Asentalu nějaké pozemky odkoupit, ale strany se neshodly na odkupní ceně. „Momentálně proto musíme čekat, až Asental na své pozemky najde kupce. My samozřejmě budeme rádi, když se to povede, ale momentálně to není v našich rukou, ani to nejsme schopni nijak ovlivnit,“ říká Bohuslav Niemiec.

Budou rybníky dál pustnout?

Průmyslová zóna Dukla v Dolní Suché ale není jediná oblast, kde se kříží zájmy města Havířova a společnosti Asental Land. Obě strany nemohou najít společnou řeč v otázce budoucnosti Sušaneckých rybníků ležících pod ulicí Orlovská nedaleko místa, kudy by v budoucnu mohl vést silniční obchvat města.

VIDEO: Dřevěný kostel v Petrovicích. První mše po opravě, podívejte se dovnitř

Nejbližší okolí rybníků dnes prakticky nevyužívané a zarostlé. Občas je možné u vody zahlédnout rybáře, v okolí jsou poházené odpadky. Také se tam schází bezdomovci a nepřizpůsobiví. Město by tuto zanedbanou oblast rádo zrevitalizovalo a uzpůsobilo pro rekreační účely. Aby to mohlo udělat, musí být vlastníkem pozemků, což aktuálně není.

„Rádi bychom rybníky i s okolními pozemky odkoupili. Se zástupci Asental Land jsme o tom jednali, ale vše ztroskotalo na ceně. My jsme nabídli cenu, kterou stanovil znalec. Současný majitel chce ale víc. Jenže to město dát nemůže, zákon nám to nedovoluje,“ vysvětluje náměstek primátora Bohuslav Niemiec. „Věřím ale, že není všem dnům konec a že jednání s majitelem pozemků na toto téma budou pokračovat,“ dodal.