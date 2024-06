Havířov zruší tzv. dětskou skupinu, tedy zařízení pro nejmenší děti, v Edisonově ulici a vybuduje zde novou školku. Zatímco město jako argument uvádí například to, že dětská skupina je nenaplněná, rodiče dětí z Edisonky uvádějí opak a jsou zásadně proti.

"Z kapacitně dlouhodobě nenaplněné dětské skupiny v budově na Edisonově ulici vznikne nová mateřská školka, která nabídne čtyři oddělení. Své brány pro malé i velké předškoláky otevře v novém školním roce 2025/2026. Investorem bude město Havířov," uvádí havířovský magistrát ve zprávě k celé situaci.

Rodiče, jejichž malé děti Edisonku navštěvují, ale situaci vidí zcela jinak. "Nesouhlasím se záměrem zrušit jedinou státní městskou dětskou skupinu Edisonku, která leží v centru města Havířov a zároveň je cenově dostupná pro maminky samoživitelky či rodiny, které si nemohou dovolit platit drahé soukromé jesle," uvádí jedna z maminek.

"Myslím si, že dětská skupina Edisonka pomohla maminkám a mladým rodinám začlenit se zpět do pracovního života právě díky tomu, že byla možnost umístit děti ve věku od jednoho do tří let," zní další argument, který není ojedinělý a připojují se k němu i další rodiče.

"Je to jediné státní zařízení pro mladší děti, díky kterému jsem i já mohla nastoupit do práce, když syn neměl ještě ani dva roky," říká další z maminek. "Zrušení tak důležité služby pro rodiče je házením klacků pod nohy těm, kteří musí pracovat a mají ekonomicky aktivní prarodiče," zní další názor.

S čím pak rodiče dětí z Edisonky shodně a rozhodně nesouhlasí je argument města, že jejich skupina byla nenaplněná.

"Jde o prostornou patrovou budovu se zahradou, která již dlouhou dobu bohužel není kapacitně plně využívána. Sídlí tam takzvaná dětská skupina, která má dvě oddělení, přičemž každé z nich má kapacitu dvanáct dětí. Během roku 2023 ale každé oddělení fyzicky navštěvovalo přibližně pouze devět dětí. Objekt navíc nutně potřebuje celkovou rekonstrukci. Proto se vedení města Havířova rozhodlo, že prostory využije pro potřeby školky s kapacitou až 80 dětí," píše havířovský magistrát v oficiální zprávě.

Jenže rodiče z Edisonky i toto vidí zcela jinak. Většina z nich říká, že kapacita dětské skupiny byla naopak vždy naplněná a mnohé děti musely na přijetí do Edisonky naopak čekat, jako takzvaní náhradníci.

Magistrát Havířova: bez odpovědi

Deník se magistrátu v Havířově ptal na celou situaci podrobněji. "Rodiče, kteří se obrátili na Deník argumentují mj. tím, že šlo o jedinou tzv. Dětskou skupinu ve městě, kterou mohly využívat rodiny v tíživější sociální situaci, které si například nemohly dovolit soukromé jesle. Zdejší rodiče argumentují i tím, že díky tomu tak mohli hledat či nastoupit do nového zaměstnání a podobně. Jak město hodnotí tento přínos Edisonky a je podle názoru města pro dané rodiče a děti v Havířově dostatek jiných podobných možností?," zněl jeden z dotazů redakce na havířovský magistrát.

Magistrát v Havířově ale na toto neodpověděl.

"Rozjitřené emoce na sociálních sítích ohledně transformace dětské skupiny na mateřskou školku vážně nechápu. Stručně řečeno, město krásně opraví budovu, mnohonásobně rozšíří kapacitu pro havířovské předškoláky a postaráno bude jak o děti větší, tak i o ty menší, včetně zaměstnanců, pokud budou mít zájem. Takže nerozumím tomu, v čem je problém," vyjádřila se v tiskové zprávě k celé situaci náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká.