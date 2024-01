„Musíme splňovat nesmyslná kritéria. Diktují nám už pomalu, co máme zaset, kolik můžeme zorat, kdy máme kosit, nekosit. Už mi to přijde moc,“ zaznělo dopoledne z úst řidičů přijíždějících traktorů. „Nelíbí se mi, jak to celé funguje,“ shrnul jeden z protestujících, kteří většinou patřili k ročníkům v produktivním věku.

Petr Krpec dorazil z Palkovic v okrese Frýdek-Místek: „Nelíbí se mi zemědělská politika, protože dotace jsou minimálně patnáct let pořád stejné a traktor, který stál sedm set padesát tisíc, stojí dneska milion šest set. Neúměrně stoupají vstupy, nafta je dražší, je to na hranici výdělku.“

„Přijeli jsme stávkovat za udržení zemědělství v republice, udržení chovu zvířat a proti tomu, že se nám v podstatě hroutí dotační systém,“ vysvětlil další z rolníků. „Jsme tady proto, že se skoro neuživíme, zemědělství už opravdu kolabuje,“ konstatoval jiný, když nasedal do svého stroje.

Zdroj: Radek Luksza

Ozvala se i kritika směřující na byrokracii s tím, že obyčejný zemědělec musí být nyní bezmála inženýr - agronom, který zvládne kupu papírování.

Kolona traktorů, z nichž některé byly vybavené českými státními vlajkami, se shromáždila u bývalé benzinky na „staré“ silnici z Frýdku-Místku do Českého Těšína. Odkud vyrazila na Třanovice, Těrlicko a dále do Havířova. Vyjely tři desítky traktorů.

Jedním z organizátorů protestu byl Marián Kaleta z Horní Líštné na Třinecku. Zdůraznil, že jeho smyslem nebylo zastavit dopravu a omezovat ostatní na silnicích: „Chceme, aby ministr zemědělství Marek Výborný přijel do regionu a začal problémy zemědělců řešit, ať vidí, jak se hospodaří, co se děje. Nahoře nemají vůbec představu.“

Demonstranti se vzhledem k maximální povolené čtyřicítce přesouvali velmi pomalu, velké zácpy se kvůli nim ale netvořily. Traktory projely za mohutného troubení i centrem Havířova, kde je lidé natáčeli, fotili, někteří jim mávali. Za městem na výpadovce na Ostravu si dali zemědělci pauzu, aby se traktory mohly opět shromáždit.

„Já si myslím, že to lidi berou dobře, že nám fandí v tom, co děláme a o co se snažíme,“ mínil šofér vedoucího stroje a vyslovil spokojenost s účastí. Kolona pak pokračovala do krajského města po jedné z nejfrekventovanějších ulic – Rudné a zde už provoz brzdila. Doprovod policie dostala až za Vítkovicemi směrem na Zábřeh, nejprve v civilním a posléze i ve služebním voze.

Před odbočením na rondel nad dálnicí už traktory zpomalovaly dopravu poměrně výrazně. Protestující z Ostravy mířili na Vratimov, Frýdek-Místek a Dobrou, aby vše ukončili opět v Horních Tošanovicích.

To, co se v úterý odehrálo na Frýdeckomístecku, Havířovsku a Ostravsku, bude mít ve středu 24. ledna obdobu i za hranicemi v Polsku. Tam se ale zemědělci chystají manifestovat celostátně a ve velkém. Na silnice by měli vyrazit mezi 12. a 14. hodinou. A to z podobných důvodů jako v Česku.