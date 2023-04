Novinka v Havířově, vedení města na kolečkách. Mobilní radnice vyjela za občany

Nemusíte chodit na úřad, my přijdeme za vámi! To je hlavní myšlenka nové iniciativy vedení města, které se bude pravidelně vydávat do jednotlivých částí Havířova. Mobilní radnice poprvé vyrazila v pátek 21. dubna na náměstí Republiky, kde se zároveň konaly oslavy Dne Země.

Mobilní radnice Havířov v akci, 21. dubna 2023, Den Země Havířov. | Foto: se svolením Magistrátu města Havířov

Hlavním tématem první zastávky Mobilní radnice bylo symbolicky životní prostředí a revitalizace parku za Kulturním domem Radost. „Obyvatelé mohou přijít na jednání zastupitelů, pravidelně pořádáme setkání s občany. Ale je mi jasné, že lidi, kteří pracují a odpoledne vozí děti do kroužků nebo se starají o své staré rodiče, na tyhle oficiální akce nemají čas," vysvětlil primátor Josef Bělica. "Proto se chceme pravidelně vydávat do různých částí Havířova a bavit se s občany o jejich každodenním životě ve městě i o tom, jak bychom jim ho mohli ulehčit nebo zpříjemnit,“ dodal s tím, že mobilní radnice je zároveň příležitost pro všechny aktivní obyvatele, kteří mají zajímavé náměty pro zlepšení života ve městě. Kauza MRA Havířov: výsledek, několik obviněných z hospodářských trestných činů V pátek dopoledne se občanům, kromě primátora, věnovali také náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek, náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová, náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká, náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec a náměstek pro spot Daniel Vachtarčík. Vedení se lidí ptalo na jejich názor na chystanou revitalizaci parku za kulturním domem a nejen to – došlo i na spoustu jiných témat, jako je například doprava, školství nebo rušení poboček České pošty. „Nechceme se schovávat za zdmi kanceláří. Nechceme rozhodovat o vás bez vás. Proto se od prvních dní ve funkci primátora snažím naslouchat vašim názorům a podnětům a vaše připomínky okamžitě předávám dál kolegům, aby nezůstalo jen u slov, ale abychom věci opravdu řešili. Mobilní radnice je další způsob, jak si můžeme být společně blíž,“ vysvětlil primátor prvním návštěvníkům smysl Mobilní radnice.

