Jazz Club Havířov už má připravený program pro letošní sezónu, která naváže na období letních festivalů. Festivaly skončí a půjde se zpátky do klubů. A program Jazz Clubu Havířova bude stát za to.

Mucha

14. záři, 19.30 hodin

Mejdan s Muchou znovu v Jazzu:)

Mucha je brněnská pseudopunková formace sdružená kolem písničkářky a podivínky Nikoly Muchy, jež se do povědomí společnosti dostala svým nevybíravým vystupováním, podivným účesem a zejména svými provokativními písněmi oslavujícími mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, různé úchylky, menšinový útlak, život v moravské metropoli a jiné podivnosti života.

Paulie Garand

28. září, 20 hodin

Liberecká ikona poprvé v Jazzu se svým bandem v rámci akustické show!

Paulie Garand je český rapper, producent a režisér. Doposud vydal 9 sólových alb, která se vyznačují osobitým stylem kombinující různorodou mozaiku nálad a atmosfér. Mezi jeho nejznámější skladby patří například Molo, La Familia, Boomerang, Tuláci, Starkids, Pavučina lží, L.B.C., Play, Runway a další. Velké oblibě se také těší jeho nové album AMONIT, které je emotivní zpovědí a vyniká svým uměleckým přesahem a konceptem.

MC Gey

13. října, 20 hodin

Nábrat po roce, vloni bylo plno

Téměř přesně po roce se v Jazzu znovu představí o rok starší a jednu sošku ceny Anděl těžší, MC Gey ! Člověk s prapodivným jménem a ještě prapodivnějším texty, který se vymyká všem představám o tom, jak by se měl rapper chovat, vypadat a mluvit. MC Gey aka Tatínek, který usnul.

James Cole

02. listopadu, 19.30 hodin

Legenda rapu v Havířově

Živoucí legenda českého rapu v Jazzu? Proč ne?! Bývalý člen Supercroo se v posledních letech přetransformoval v umělce, který je znám svou nekonečnou potřebou experimentování a tíhne k alternativním a nekonvenčním cestám tvorby. Na tomhle mejdanu nesmíš chybět :)





Jiří Stivín

13. listopadu, 19 hodin

Dobří holubi se vrací

Sólo koncert virtuosa na dechové nástroje, který zahraje na cokoliv včetně vodovodní trubky:). Je to už hezká řádka let, kdy se objevil v Jazzu a my ho po letech přivítáme s otevřenou náručí!

Ventolin

16. listopadu, 19.30 hodin

Elektro show, party i koncert v jednom

David Doubek aka Ventolin je zpět aby doručils novou deskou show pro všechny mládenc! Ventolin je milovníkem primitivního zvuku detroitského techna, italského disca a indického disco stylu zvaného “šrumbabumba” z 80. let 19. stol., hraného převážně dlaněmi na pleš. V roce 2022 založil společně s členy divadla Nejhodnější medvídci hudební skupinu Ametyst. David Doubek přednáší kulturní antropologii na Karlově univerzitě..





Laco Deczi

25. listopadu, 19 hodin

Po roce se vrací král

Po roce s k nám na podzim vrátí samotný král Laco! Jelikož je o lístky vždy veliká rvačka a Lacovi se u nás v Jazzu dobře hraje, tak startujeme předprodej netradičně už s velkým předstihem. Je tady totiž možnost, že by Laco se svojí bandou udělal koncerty rovnou 2, ale to by se ten první musel rychle vyprodat :) Protože je jeho návštěva pro nás vždy velký svátek, neváhali jsme a jdeme do toho :)! Takže kdo chce zažít jedinečného Laca pěkně zblízka, právě zde můžete urvat lístky!



Už jsme doma

30. listopadu, 19.30 hodin

Zasloužilé legendy rockové avantgardy

Avantgardní ansámbl Už jsme doma obráží pódia nejen v naší domovině, ale i v zemích jako Francie, USA, Japonsko nebo Německo už více než 35 let. Tentokrát je ale kroky zavedou do našeho domácího Jazzu a už teď víme, že nás čeká jeden z dalších nezapomenutelných večerů. Jedná se o náhradní termín za zrušené vystoupení. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.