Rekonstrukce havířovského koupaliště Jindřich byla jednou z největších investičních akcí letošního roku. V rámci ní bylo u bazénu vybudována nová moderní sestava tobogánů a opravou prošla také skokanská věž.

„Těší mě, že návštěvníci koupaliště si mohou užívat prázdniny s novými atrakcemi. Já osobně jsem už vyzkoušel zrekonstruovanou skokanskou věž. Ve hře totiž byla i varianta, že věž, o kterou se dříve nikdo moc nestaral, budeme muset kvůli špatnému technickému stavu odstranit. To jsme nechtěli dopustit. Nejen, že skokanská věž zůstala zachována, ale dokonce má i původní vzhled. Určitě si naplánujte výlet na Letní koupaliště Jindřich, nebudete litovat,“ zve všechny k návštěvě havířovského koupaliště primátor města Josef Bělica.

Legendární havířovská skokanská věž prošla významnou rekonstrukcí. Má nově železobetonovou konstrukci a zábradlí s tyčovou výplní shodnou jak na přístupové lávce, tak na tubusovém schodišti. První stupínek pro skoky do vody je v 3metrové výšce, druhý v 5metrové a poslední na samém vrcholu ve výšce 10 metrů.

„Milovníci adrenalinu určitě propadnou jízdám na tobogánech s úžasnými skluzavkami,“ je si jistý náměstek primátora Bohuslav Niemiec: „Havířov má jednu z největších a nejmodernějších sestav tobogánů ve střední Evropě. Místo původních dvou tobogánů, které už byly zastaralé, si mohou návštěvníci užívat tři nové – Kamikaze, CompactSlide a RaftingSlide. Na jednom z nich se dokonce jezdí na raftech.“

K TÉMATU:

Za kolik na modernizovaném havířovském koupališti?

Dospělý + jedno dítě do 2 let zdarma 150 Kč

Dítě do 140 cm nebo do věku 15 let 80 Kč

Senioři 100 Kč

Slevy pro rodiny s dětmi: 2 dospělí + 1 dítě 350 Kč, 2 dospělí + 2 dítě 400 Kč, 2 dospělí + 3 dítě 450 Kč.

• Provozní doba červenec: po – ne 9–20 hodin

• Provozní doba srpen: po – ne 9–19 hodin