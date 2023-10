Řidiče v Havířově čekají další komplikace. Na velkém kruhovém objezdu se bude opravovat asfalt.

Velký kruhový objezd v Havířově. | Foto: se svolením Petra Sznapky

Oprava asfaltového povrchu na velkém kruhovém objezdu v Havířově začne v polovině listopadu. Ředitelství silnic a dálnic přistoupilo k opravě kvůli havarijnímu stavu vozovky.

Silničáři se v Havířově budou snažit co nejméně zasáhnout do plynulosti provozu a frézovací práce naplánovali mimo dopravní špičku - odpoledne a večer. V noci bude probíhat pokládka živice. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic začnou práce ve středu 15. listopadu a potrvají maximálně čtyři dny, tedy do 19. listopadu. Doprava bude svedena do jednoho pruhu a řidiči se budou řídit přechodným dopravním značením. Podrobnosti najdou řidiči na webu www.rsd.cz.

Práce v noci

Náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec je rád, že se s cestáři podařilo domluvit na tom, že oprava kruhového objezdu bude probíhat v nočních hodinách. „To znamená, že budou začínat v 17 hodin a končit v 5 hodin ráno. Chceme využít také prodlouženého volna, to znamená volného pátku 17. listopadu, a tím pádem i volného víkendu, aby práce co možná nejméně zatížily Havířovany,“ řekl Deníku Niemiec.

Dodal, že je by bylo dobré stihnout opravu ještě před tím, než se začne v rámci již zahájené modernizace železničního traťového úseku Havířov - Český Těšín s bouráním železničního mostu nad Ostravskou ulicí, před odbočkou na Šenov. Provoz tam bude sveden do jedné poloviny vozovky a přibližně v polovině příštího roku pak do druhé poloviny. práce mají začít v pondělí 4. prosince. Dopravní omezení na Ostravské ulici potrvají zhruba rok.