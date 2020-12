Mobilní kluziště pořídilo město za částku 3,4 milionu korun, dodavatelem technologie byla společnost H+H Technika.

„Zabruslit si pod širým nebem má své kouzlo a ve městě přibude pro návštěvníky další sportoviště,“ říká k pořízení nové ledové plochy radní pro sport Daniel Vachtarčík.

O mobilní ledovou plochu se budou starat zaměstnanci Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále jen SSRZ Havířov), kteří bruslení veřejnosti do konce letošního roku připravují na každý den včetně dopoledního vánočního i silvestrovského bruslení. Počet návštěvníků se bude řídit aktuálními protiepidemickými nařízeními vlády. V normálních podmínkách je pohodlná kapacita kluziště o rozměrech 15 x 30 metrů stanovena na 70 bruslařů.

Bruslení v blocích

„Moc příležitostí ke sportování jsme letos neměli. Tak snad potěší, i když v omezeném režimu, bruslení pod širým nebem, které k vánoční atmosféře patří. Město Havířov dlouhodobě investuje do sportovišť na území města a má to v plánu i v roce příštím,“ uvedl primátor Havířova Josef Bělica.

Bruslení bude probíhat v hodinových blocích, provozní doba venkovního kluziště je stanovena od 9:00 do 20:00. Hodinové vstupné je pro dospělého 40 korun, dítě do 140 cm nebo do 15 let (po prokázání věku) zaplatí 30 korun. Mezi jednotlivými bloky bruslení bude probíhat technologická přestávka pro úpravu ledu. Aktuální časové bloky budou dostupné na webových stránkách SSRZ Havířov www.ssrz.cz, kde zájemci o venkovní kluziště naleznou i telefonní kontakt.

Na webových stránkách jsou uvedena veškerá aktuálně platná omezení ve vztahu k vládním protiepidemickým nařízením. V současné době může být na venkovních sportovištích pouze 6 osob ve stejný čas, je uzavřeno sociální vybavení (WC), není v provozu půjčovna bruslí a neprodává se občerstvení.

Při normálním provozu, kdy nejsou v platnosti žádná omezení související s pandemií nemoci Covid-19, je příchozím dětem k dispozici půjčovna bruslí za poplatek 60 korun. Vratná záloha za půjčení bruslí činí 200 korun za pár. Platit lze hotově i kartou na terminálu. Návštěvníci si mohou boty a osobní věci ukládat do uzamykatelných skřínek, v samostatném stánku se prodává občerstvení. Všechny tyto služby ale momentálně, ze známých důvodů, nejsou k dispozici.

Mobilní ledové kluziště lze provozovat při venkovní teplotě do plus 12 stupňů. Chladící jednotka pracuje systémem nepřímého chlazení. Zatím je provoz kluziště v případě pro venkovní led příznivých meteorologických podmínek naplánován do konce února příštího roku.