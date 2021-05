„Budujeme nová parkoviště, ale ne všude to jde. I proto hledáme alternativu ke klasickým parkovištím a chceme zjistit, kolik by stálo vybudování parkovacích věží,“ prozradil havířovský primátor Josef Bělica.

Město už oslovilo výrobce těchto zařízení a hledá způsob, jak si funkčnost takového zařízení vyzkoušet. „Podle informací, které máme z průzkumu trhu, to vychází poměrně dost draze, respektive návratnost je v řádech desítek let. Nicméně pracuje se na tom a hledají se varianty, zda by to mohlo být realizovatelné a případně za jakých podmínek,“ dodal Bělica.

O stavbě parkovacích věží se před rokem mluvilo například v České Třebové nebo Karviné. Z plánů ale (v Karviné určitě) sešlo.

Věže jsou prý drahé

Ondřej Baránek, náměstek havířovského primátora pro ekonomiku a správu města, připomíná, že vybudování takového zařízení, které zabere dvě parkovací místa a ve větší variantě pojme šestnáct aut, není jen o jeho pořízení, ale je třeba mít mít zajištěný servis anebo jistotu, že se řidič dostane ke svému vozu i v situaci, když třeba nepůjde elektřina. Důležitý také bude názor lidí, kteří bydlí poblíž takového zařízení.

„Navíc je nutné vybrat takové místo, aby to zařízení neobtěžovalo své okolí hlukem, vibracemi. Od výrobců víme, že se věže staví samostatně, nebo u stěny domu ale i v prolukách,“ říká Baránek s tím, že ještě tento týden se prý jede na takové zařízení podívat do Litovle.

Radnice už požádala architekta, aby vytipoval místa, kde by věže mohly stát a dva české výrobce oslovila s prosbou o nezávaznou nabídku. Náměstek Baránek dodává, že město si chce nejdříve shromáždit veškeré potřebné informace a pak se bude rozhodovat. „Zatím jsme si nechali nacenit dvě věže po 16 místech. Je to ale opravdu drahé, a proto si musíme odpovědět na otázku, zda to za tu cenu pořídit, zda není lepší postavit klasická parkoviště. Anebo věže pořídit jen na místa, kde fakt není jiná varianta,“ uvažuje Ondřej Baránek.

Letos tři parkoviště

V Havířově mají letos vzniknout tři nová parkoviště a zhruba 300 nových parkovacích míst. Ve výstavbě už je parkoviště nad letním kinem, kde vznikne 117 parkovacích stání. Další parkoviště vznikne v areálu bývalé Základní školy Mánesova s kapacitou asi 90 míst. To třetí, v ulici Majakovského nabídne 77 míst k parkování. „Náklady na plánovanou výstavu tří nových parkovišť se pohybují okolo 22 milionů korun,“ uvedla mluvčí Havířova Rosalie Siedl Pokorná.

Primátor Josef Bělica říká, že v Havířově se budují parkoviště velmi intenzivně. „Troufám si říct, že když nepostavíme za toto volební období tisíc nových parkovacích míst, tak se k tomu číslu budeme velmi blížit,“ dodal.