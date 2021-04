A není to jen názor řidičů a lidí, kteří v tom místě bydlí, ale také policistů. „V tomto místě často dochází k nebezpečným situacím, které občas končí nehodou. S rostoucí hustotou dopravy navíc těchto rizikových situací přibývá,“ uvedla karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Zmíněné místo je dlouhodobě na seznamu republikových statistik dopravně problémových míst, zmiňují je například webové stránky Observatoře bezpečnosti silničního provozu.

V zájmu zvýšení bezpečnosti v tomto místě by podle dopravních policistů byla vhodná přeměna křižovatky v kruhový objezd. „Projekt okružní křižovatky ale musí vycházet ze současně platných technických norem a technických podmínek pro danou stavbu,“ podotkla mluvčí Viačková.

Jenže úpravě křižovatky brání vybydlený obytný dům, který však nepatří městu, nýbrž společnosti Heimstaden. Ta jej podle slov mluvčí společnosti Kateřiny Piechowicz plánuje ještě letos revitalizovat.

Jednání případném odkupu se ale nebrání. „Pokud město chtělo dům kvůli stavbě kruhového objezdu odkoupit, jednání se nebráníme. Pokud by byla akceptována naše představa o ceně,“ dodala Piechowicz.

Ne kruháč, ale elipsoid

Také zástupci havířovské radnice považují křižovatku za problematickou a snaží se prý situaci řešit. „Jednali jsme o této záležitosti se zástupci policie a shodli se na tom, že řešením je úprava křižovatky na kruhový objezd. Dům však nechceme odkupovat jen proto, abychom jej mohlo zdemolovat. Máme vlastní řešení,“ uvedl náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec.

Podle něj si město nechalo zpracovat studii, která situaci v problémovém místě řeší. Náměstek Niemiec s odvoláním na odborníky tvrdí, že i bez bourání domu by v tomto místě mohl být umístěn elipsoid z lepených dílců. Zřejmě podobný tomu, jaký je už mnoho let v Bohumíně-Skřečoni.

„Nyní jednáme se správcem komunikace, což je Správa silnic Moravskoslezského kraje. Chceme dosáhnout toho, aby vzali naše podklady a připravili projektovou dokumentaci pro řešení dotyčné křižovatky,“ dodal Bohuslav Niemiec.

Podle něj by město chtělo problémovou křižovatku vyřešit nejpozději do dvou let.