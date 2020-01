Správce silnic – Moravskoslezský kraj - chce zamezit odbočování v daném úseku kvůli častým nehodám. Radnice zase tvrdí, že kruhový objezd neunese zvýšenou dopravu a navrhovala jiná řešení.

„Věřili jsme, že soud povolí odklad,což se však nestalo,“ informoval náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec.

Město žádalo, aby soud odložil účinnost rozhodnutí krajských úředníků. „Vzhledem k tomu, že soud nemá zákonný podklad pro rozhodnutí ohledně přiznání odkladného účinku v daném řízení, musel danou věc odmítnout,” řekla mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Kristenová.

Havířovská radnice se však nevzdává a požádal o roční odklad přímo Ředitelstvím silnic a dálnic.

„Pan primátor poslal dopis, kde žádá o odložení realizace opatření obecné povahy zakázání odbočení na Šumbark po dobu realizace investiční akce rekonstrukce přednádraží. Kdyby ŘSD nechalo zavřít odbočení na Šumbark a zároveň by běžela rekonstrukce přednádraží, vznikne problém, protože dopravní situace bude neudržitelná. Přednádražní prostor si vyžádá nějaké dopravní úpravy a tím pádem by vznikaly velké kolony a komplikace na výjezdu i příjezdu do Havířova,” tvrdí Bohuslav Niemiec.

ŘSD se k záležitosti zatím nevyjádřilo.