Havířov hubí plošně potkany. Zapojit se musí všichni majitelé domů ve městě

První speciální celoplošná deratizace, která již začala, by měla probíhat do 20. listopadu 2020. Do deratizace se mají zapojit také všichni vlastnící nemovitostí ve městě.

Potkan obecný. | Foto: Lenka Mašová

Podle obecně závazné vyhlášky, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace na území města, má povinnost zajistit speciální ochrannou deratizaci podle potřeby ve své provozovně či nemovitosti každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba či vlastník nemovitosti při zvýšeném výskytu škodlivých hlodavců-potkanů. „Cílem nařízené deratizace je, aby všichni provozovatelé a vlastníci jak inženýrských sítí např. kanalizací, tak i bytových domů a provozoven k podnikání nejen v majetku města, ve stejném období prověřili výskyt potkanů a provedli deratizační opatření, abychom co nejúčinněji snížili početní stavy potkanů na území města. Odbor komunálních služeb, pak může vlastníky i provozovatele vyzvat k tomu, aby doložili, že požadovanou kontrolu a případnou deratizaci hladovců v daných termínech skutečně provedli," uvedla k plošné deratizaci vedoucí odboru komunálních služeb města Havířova Iveta Grzonková. Zdroj: MMH Odbor komunálních služeb havířovského magistrátu v tomto období také provede monitoring zhruba 160 míst na plochách veřejného prostranství v majetku města, zejména kolem kontejnerových stání a na místech, kde už v tomto roce byla deratizace prováděna nebo kde občané upozorňují na zvýšený výskyt potkanů. Speciální ochranná deratizace je na území města Havířova nařízena v období od 20. 10. 2020 do 20. 11. 2020 a dále od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 a 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021. Deratizace na veřejných prostranstvích je prováděna tak, aby k položeným návnadám neměli přístup jiná zvířata. „Přesto žádáme vlastníky zejména psů a koček, aby v době nařízené deratizace při procházkách mimo svá obydlí dbali z preventivních důvodů zvýšené opatrnosti a měli svá zvířata pod dohledem," doplnila Iveta Grzonková.

Autor: Redakce