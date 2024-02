Od pondělí 12. února budou pokračovat práce na demolici a výstavbě nového železničního mostu nad ulicí Ostravskou u odbočky na Havířov-Šumbark.

Železniční most v Havířově. | Foto: se svolením magistrátu Havířov

Pro řidiče to bude znamenat dlouhodobé změny v organizaci dopravy. V první etapě proběhne uzavírka části jízdního pásu směr Ostrava, v etapě druhé uzavírka jízdního pásu směr Havířov. Zúžený úsek má délku cca 300 metrů a nachází se mezi odbočkou na Šumbark a čerpací stanicí Shell.

Od pondělí 12. února 2024 do 8. července 2024 bude pro veškerou dopravu uzavřen jízdní pás v úseku od křižovatky silnic I/11 a II/479 po čerpací stanici Shell směr Ostrava. Obousměrný provoz bude probíhat v jednom jízdním pásu na silnici I/11 ve směru na Havířov.

V etapě druhé, která bude probíhat od 9. července do 30. listopadu 2024, bude obousměrná doprava přesunuta do jízdního pásu ve směru na Ostravu, a uzavřen bude jízdní pruh na Havířov.

Během obou etap nebude možné levé odbočení ze silnice I/11 na II/479 ulici Ostravskou, která vede do části města Šumbark. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/11 a přes okružní křižovatku zpět po silnici I/11 směr Ostrava.

Omezení také pro chodce

Ve stejném časovém období budou též probíhat přípravné práce na další etapu rekonstrukce, které způsobí omezení hlavně pro chodce, a to na komunikaci vedoucí na Šumbark v podjezdu pod železniční tratí u vlakového nádraží. V plánu je střídavé užívání chodníku pouze na jedné straně, dočasně nebude možné využívat cyklostezku a jízdní pruh pro autobusy. Pro řidiče osobních automobilů se nic nemění.

„Dopravní omezení a uzavírky na příjezdu do Havířova budou kvůli náročné opravě železničního nadjezdu trvat celý rok 2024. Řidiči i cestující by měli počítat se zpožděním, které vyplývá z řazení vozidel do jednoho jízdního pruhu. Všechny prosíme o trpělivost, ohleduplnost a pozorné sledování dočasného dopravního značení,“ vyjádřil se k nelehké dopravní situaci náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.