V Havířově se rozhodli změnit pravidla pro parkování dodávek a nákladních vozidel ve městě. Během dubna se tu na daných parkovištích objeví nové dopravní značení. Pak přijdou kontroly jejich dodržování.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Dodávky a nákladní vozidla nevhodně zaparkovaná tak, že často zabírají až dvě parkovací místa, mnohdy navíc bránící v průjezdu aut složek integrovaného záchranného systému, to je každodenní obrázek na většině havířovských parkovištích.

To jsou důvody proč vedení města přistoupilo ke změně stávajícího dopravního značení. Dalším důvodem je, aby parkoviště v rámci města mohli občané plně využívat k parkování svých osobních vozidel.

„Neutěšená situace nás donutila k úpravě současné zóny zákazu stání nákladních automobilů. Momentálně je to tak, že v rámci Havířova nemohou nákladní vozy nad 3,5 tuny parkovat na místních parkovištích v době od 21 do 6 hodin. Vzhledem k neustálým problémům bylo nutné zákaz upravit. Nově to bude tak, že ve městě nebudou moci parkovat vozy už nad 2,2 tuny, a to od 18 do 6 hodin,“ vysvětluje náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec a pokračuje:

„Pro parkování nákladních automobilů kategorie N1, nad 2,2 tuny, máme v Havířově parkoviště, kde mohou řidiči parkovat kdykoliv, bez ohledu na čas. Konkrétně se jedná o parkoviště na ulici Na Nábřeží – pod dětským hřištěm Fibichova, na Chrpové a na Dlouhé třídě – nad křižovatkou ulic Okrajová a Studentská za bytovou zástavbou.“

K TÉMATU

Instalace schváleného dopravního značení je prováděna v průběhu měsíce dubna a od začátku května se bude kontrolovat dodržování tohoto nového dopravního značení.