Nájemníci dvanáctipodlažního domu v Čelakovského ulici v Havířově nemohli téměř týden vařit. V domě kdosi uzavřel hlavní přívod plynu. Jeho opětovné spuštění doprovázely problémy. Zprávu uvedla zpravodajská televize Polar.

Problém s plynem v Čelakovského ulici v Havířově nastal 6. července. Šlo zřejmě o dílo neznámého vandala. "Utrhl zámek z HUP, tím pádem zastavil pro všechny nájemníky plyn. Teď bude následovat, že budou všichni nájemníci kontaktováni, bude muset být u nich provedena kontrola," řekla pro TV Polar vedoucí MRA Havířov-Podlesí Naděžda Kryšková.

"Tím, že je hlavní uzávěr plynu před domem, tak bohužel tomu se zabránit nedá. Když by byl opravdu únik plynu, musí se tam člověk i hasiči dostat, aby bylo možné plyn zastavit, ale není možné takto toho zneužívat,” dodala vedoucí MRA Havířov-Podlesí.

"Museli jsme si koupit ploténky elektrické, protože já jsem doma, mám postiženou dceru. Není to žádná sranda," uváděli pro Polar k situaci s plynem havířovští nájemníci domu.

Opětovné spuštění plynu v Havířově nebylo tak jednoduché. Především museli plynaři sehnat všechny nájemníky, aby ve všech domácnostech mohli provést kontrolu po spuštění.

"Může to bouchnout. Nemůžeme to pustit, pokud nebude někdo na stoupačce doma, protože nemáme zkontrolované, jestli to je bezpečné," uvedl pro televizní stanici Polar plynař Jakub Voznica.

Pokud by tedy nebyly všichni doma, zůstal by celý dům v Havířově nadále bez plynu. Technikům seš ale nakonec podařilo všechny nájemníky kontaktovat a plyn v domě v Havířově bylo možné v úterý odpoledne opět pustit.