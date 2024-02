Hledá se majitel sochy stojící na ostrůvku uprostřed malého rybníčku v Prostřední Suché, mezi ulicemi U pošty a Vodní. V celém Havířově je mnoho soch, které mají svého autora, název a jsou v evidenci odboru školství a kultury magistrátu. O této soše, která se nachází v zadní části parčíku, na parcele č. 249, k. ú. Prostřední Suchá, a ztvárňuje chlapce s akordeonem, se ale neví vůbec nic.

Havířov pátrá po majiteli sochy, která se nachází u rybníčku v Prostřední Suché. | Foto: se svolením MMH

Podle náměstkyně primátora Jany Feberové existuje v Havířově od roku 2000 seznam, který mapuje všechny sochy na území města Je jich zhruba šest desítek.

O této výše zmiňované se však neví vůbec nic. Neznámý je autor i majitel. Město se proto obrátilo na Ministerstvo kultury, jelikož pozemek, na kterém se socha nachází byl převeden v roce 1991 z majetku státu do majetku obce.

Zároveň zkouší úřad štěstí u veřejnosti. „Na veřejnost jsme se obrátili hlavně proto, že bychom chtěli co nejrychleji tuto kauzu vyřešit. Sochu případně převést do majetku města, opravit ji a přinést tak další přírůstek do sbírky kulturních předmětů v majetku města,” řekla TV Polar Dagmar Mertová z odboru školství a kultury.

Magistrát uvítá jakoukoliv informaci vedoucí ke zjištění majitele nebo autora sochy. Kontaktní e-mai je skorepova.irena@havirov-city.cz, volat lze na telefonní číslo 596 803 109.